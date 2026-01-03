氛圍感拉滿！雙心「冰封玫瑰」 浪漫如童話世界

一座巨型雙心冰雕將鮮紅玫瑰封存於晶瑩剔透的冰層之中。（圖／翻攝自微博＠若楠不加糖）





中國東北的冰雪旅遊熱度持續升溫，哈爾濱冰雪大世界近期推出全新打卡點，一座巨型雙心冰雕將鮮紅玫瑰封存於晶瑩剔透的冰層之中，這座「冰封玫瑰」景觀在燈光映照下，展現出強烈的視覺對比。網路上盛傳這不僅是哈爾濱獨有的冬日浪漫，更寓意著「愛意永不凋零」，讓這座夢幻冰瀑迅速成為遊客爭相拍攝的焦點，入夜後柔光點亮，氛圍感更是瞬間拉滿。



除了浪漫唯美的風格，鄰近的長春冰雪新天地則展現了冰雪「帥氣」的一面。園區內的「冰雕武器庫」原本並未全面開放，但在遊客的熱情敲碗下，現場請來雕刻師傅展現絕活。有遊客透露，當時自家小朋友詢問能否製作一把「方天畫戟」，師傅霸氣回應只要有圖片就能雕刻。為了滿足遠道而來的南方遊客，雕刻師傅現場客製化打造冰劍與各式兵器，讓遊客能手持「寒冰神兵」帥氣留影，為冰雪旅遊增添了更多互動樂趣。

將視角轉向新疆烏蘭布統，當地近期迎來零下二十多度的低溫，雖然寒冷，卻造就了絕美的霧凇景觀。冰湖上的冰花與冰泡清晰可見，被遊客形容宛如現實版的《冰雪奇緣》。



此外，降雪也讓中國各地的地貌換上新裝。山西黃河段在雪後宛如一條白色絲帶，蜿蜒穿梭於峽谷之間；新疆吐魯番的火雲谷，銀白粉雪灑落在火紅的岩壁上，紅白交織的景象讓獨特的丹霞地貌更顯壯麗雄奇。

