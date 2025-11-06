氣休旅車太不環保！星國大學生「綠豆塞氣嘴」破壞7輛車 遭罰款7.1萬元
近日，新加坡一名深切關注氣候變遷與環保議題的國立大學學生，因為不滿運動型多功能休旅車（SUV）對環境的破壞，竟購買綠豆塞入7輛休旅車的輪胎氣嘴，導致車輛輪胎受損漏氣。這名學生今（6）日為其行為付出代價，被判處3000新元（約新台幣7.1萬元）罰款。
據《聯合早報》報導，這名涉事學生是24歲的新加坡國立大學物理系學生謝易龍（音譯）。據稱謝同學長期對環保議題抱持高度熱忱，希望藉由自己的「輪胎放氣」行動，降低人們對購買、駕駛SUV的興趣，於是決定破壞停在住處附近的SUV輪胎，
事情發生在2024年11月19日上午10時至中午12時之間，謝姓大學生先是購買了一包綠豆，隨即前往兀蘭14通道的第519A座及第517A座等兩座多層停車場，他隨後扭開七輛車的輪胎氣嘴外蓋，將綠豆塞入氣後再蓋上，利用綠豆膨脹阻礙氣閥密合的方式，讓車胎緩慢泄氣。
利用同樣的手法，謝姓大學生一共放掉7輛SUV輪胎的氣，其中一輛車的4個輪胎全被放氣，其餘車輛則各自有1～2個輪胎的氣被放掉，之後又在這些車輛擋風玻璃上放置關於SUV造成環境破壞的傳單，試圖宣揚自己的環保理念。
他的舉動導致其中一名車主在駕車前往加油站充氣時，車子後擾流板被刮花，產生了380新元（約新台幣9000元）的修理費用，事後已由謝姓學生向所有受害者全數賠償。
謝姓大學生的律師在庭上求情時透露，謝同學是一名成績優秀的物理系學生，因在選修課上了解到個人環保行為對拯救氣候危機的影響有限，加上在學校閱讀週期間情緒低落，上網瀏覽到一個倡導「為SUV輪胎放氣」的網站後，誤信此舉不具暴力且不犯法，才採取了相關行動。律師強調謝同學是初犯，事後已接受治療，並親筆向受害者致歉，希望法官能從輕判決。
控方則表示，考慮到被告的行為造成的損害不大，且已主動賠償受害者，加上他沒有任何案底，故不反對法官判處罰款。法官最終考量到受害車輛數量多達7輛，且其中一輛車4輪皆被破壞，決定判處被告3000新元罰款。
