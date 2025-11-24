氣候協議未提淘汰化石燃料 COP30引拉美國家反彈

COP30 主席柯利亞多拉哥宣布，「阿拉伯聯合大公國公正轉型工作計畫，收錄於文件CMA／2025／L.14。」

這是一份妥協版的氣候協議，將增加對貧窮國家的資助以協助它們應對全球暖化，但卻未提及造成暖化的化石燃料。

美聯社記者沃林報導，「協議要求富裕國家2035年前，至少將適應暖化資金提高3倍，不過各國又多給自己5年才能兌現承諾，最引發爭議的是，文件依舊沒有明確表示如何逐步脫離化石燃料。」

歐盟力推的逐步脫離化石燃料路線圖最終遭刪除，讓中東等產油國獲得階段性勝利；而多個拉丁美洲國家則在場內強烈不滿程序與內容，要求將其寫入協議，引爆外交衝突。

俄羅斯代表科諾努琴科稱，「我想呼籲拉丁美洲的同僚，不要跟小孩一樣，想立刻拿走所有糖果。」

阿根廷代表塞薩克回應，「我們可不是那些想要把所有糖果都拿走的小孩。」

阿拉伯聯合大公國公正轉型工作計畫，主要為了建立一套與巴黎氣候協定一致的框架，以促進各國對公正轉型的共同理解，巴西也承諾將額外制定自身的脫離化石燃料路線圖，但不是所有國家都願意加入。

本屆氣候峰會為期兩週的過程到最後加班，趕時間協商、揶揄、嘲諷，最終混亂結束，也暴露出富裕國家與發展中國家之間的裂痕，部分脆弱國家對增加氣候資金感到滿意，但多國批評化石燃料措辭過於薄弱，反映全球在氣候行動上的合作依然嚴重分歧。

