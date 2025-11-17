氣候大會COP30遊行：為亞馬遜而走 人民遊行脫離鳥籠

正在巴西貝倫（Belém）舉辦的聯合國第30屆氣候大會（COP30）邁入白熱化的第二週。15日，數萬民眾走上這座亞馬遜雨林邊緣城市的街頭，呼籲與會代表對抗氣候變遷、停止破壞森林、並負起氣候賠償責任。這是氣候大會近三年來首度走上街頭，是最貼近民眾、最自由呼喊的遊行。

盤點第一週進程，雖森林永續基金順利啟動，但「全球調適目標」（Global Goal on Adaptation, GGA）進程卻因資金議題受阻。學者分析，調適與公正轉型仍有望達成協議，但攸關1.3兆美元的氣候融資可能會遭逢強大阻力。

走上亞馬遜城市街頭 人民大遊行

每年氣候大會期間的遊行是民間表達訴求的重要戰場，但過去三屆會議主辦國強力打壓民眾聲音，導致遊行隊伍只能在大會場內繞行，被譏為「鳥籠遊行」。週六，名為「偉大人民的遊行」（Great People's March）終於走上貝倫街道，是近年訴求最自由的一次。

廣告 廣告

亞馬遜部落大力參與此次遊行，除了來自當地的原住民族，還有來自全球的隊伍。《法新社》報導，巴西Huni Kuin原住民族代表說，森林遭大肆破壞，宛若大屠殺，需要更多原住民代表在氣候大會上捍衛他們的權利，並要求大國、企業賠償他們造成的災害與損失。

隊伍中最引人注目的是巨大的骷髏鬼怪引領的「化石燃料葬禮」，三具巨大棺木上印著「煤炭」、「石油」、「天然氣」。數十人撐起一條30公尺長的巨蛇穿梭前進，與會者告訴《衛報》，蛇是亞馬遜原住民的神聖動物，這個詞在當地有「付錢」之意，代表排碳者應為暖化負責。

台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍說，這次遊行踏出聯合國會場地外，參與人數變多，也聽到更多原住民訴求與森林倡議。

過去這一週來，台灣團體在會場綠區（民間討論區域）舉辦多場會議。陳惠萍說，當地組織對參與氣候議題十分熱情。貝倫氣候濕熱，冷氣設施很少，民眾對高溫與調適議題尤其有感。

他進一步指出，氣候議題不應遺漏任何人，呼應今年大會主題──全球共作（Global Mutirão）」。Mutirão就代表社區集體努力，例如一群人一起建造房屋、收割莊稼。這次會議確實也看到社區大眾積極加入氣候行動。可惜的是，多數原住民仍無法進到氣候大會場內，為自己的權利發聲。

產油國極力阻饒 氣候融資是最大障礙

盤點第一週進程，主辦國巴西啟動「熱帶森林永續機制」（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）， 55億美元資金承諾加入 。但在全球調適目標進程上，則因資金問題受阻，非洲與阿拉伯國家提議延後兩年。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯指出，大會協商的重頭戲在第二週，全球調適目標與貝倫公正轉型行動機制」（Belém Action Mechanism for Just Transition，BAM）仍有望達成協議。然而，「巴庫－貝倫路徑圖」（Baku to Belém Roadmap）恐會遇到不小的阻力。

「巴庫－貝倫路徑圖」目標是在2035年達成每年1.3兆美元的氣候融資。趙家緯解釋，雖然美國未派代表出席本屆會議，但難保美國不會藉由中東產油國家從中作梗。