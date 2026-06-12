氣候大魔王甦醒！超級聖嬰恐襲全球 專家示警：恐影響2.5億人

超級聖嬰恐捲土重來，科學家警告可能引發全球性極端氣候災難。示意圖／周志龍攝）

全球氣候恐再迎來重大挑戰。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）最新監測顯示，新一輪聖嬰現象（El Niño）已經形成，且未來數月仍將持續增強。多名氣候科學家警告，這波聖嬰有機會發展成近代最強等級之一，甚至可能達到「超級聖嬰」規模，不僅將推升全球氣溫，更可能引發乾旱、洪水、熱浪、野火及糧食危機等一連串極端氣候災害。

赤道太平洋海水異常升溫，被視為超級聖嬰發展的重要警訊。（圖／World Meteorological Organization）

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，NOAA指出，目前赤道中東太平洋海域海面溫度已較正常值高出約華氏0.9度（約攝氏0.5度），顯示聖嬰現象已正式成形。依據最新預測，這股暖化現象將持續增強至2026年至2027年北半球冬季，若海面溫度異常值進一步升高至華氏3.6度（約攝氏2度）以上，便將達到「強聖嬰」標準，而2026年11月至2027年1月期間出現「非常強聖嬰」的機率高達63%。

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部分專家認為，2027年可能因此成為人類有紀錄以來最炎熱的一年。（圖／AccuWeather）

世界氣象組織（WMO）及多個國際氣象機構也觀察到，目前太平洋海面下方已累積大量暖水，且信風持續減弱，顯示聖嬰現象正在快速發展。部分氣候模式甚至認為，這波事件不僅可能成為1950年以來最強聖嬰之一，還有機會挑戰1997年至1998年及2015年至2016年兩次被稱為「超級聖嬰」的歷史紀錄。若暖化持續擴大，全球各地極端天氣事件發生頻率與強度都可能同步增加。

科學家最擔憂的是重演1877年至1878年的歷史性超級聖嬰。當時赤道太平洋海面溫度異常升高約華氏4.86度（約攝氏2.7度），造成亞洲、非洲、澳洲及南美洲多地出現嚴重乾旱與農作物歉收，引爆大規模飢荒。隨後瘧疾、霍亂及鼠疫等疾病蔓延，最終導致全球超過5000萬人死亡，被視為近代最嚴重的氣候災難之一。

研究人員指出，若今日再度出現與1877年相當強度的超級聖嬰，在全球人口已超過80億人的情況下，後果恐更加嚴重。部分學者估算，若極端乾旱、洪災、糧食短缺、高溫熱浪及傳染病同時爆發，全球受影響人口可能高達數十億人，甚至造成約2.5億人死亡。不過專家也強調，這屬於最極端情境推估，目前仍無法確定此次聖嬰最終是否會發展至如此強度。

氣候專家表示，聖嬰現象將改變全球降雨與氣溫分布。澳洲、印度、印尼及部分東南亞地區可能面臨乾旱與缺水危機；南美洲部分地區則可能遭遇暴雨與洪災侵襲；全球多地高溫熱浪發生機率也將顯著提高。由於近年全球暖化持續加劇，若強烈聖嬰最終形成，2027年甚至可能成為人類有紀錄以來最炎熱的一年。科學家呼籲各國及早做好防災準備，降低極端氣候對糧食、水資源及公共衛生造成的衝擊。

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