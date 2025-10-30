氣候威脅沒有「同溫層」 跨領域團體11/1要辦一場低碳的氣候遊行

氣候威脅沒有「同溫層」。由國內10個氣候團體共同主辦的「為氣候而走」遊行11月1日將首次於台北市府前登場，主辦單位向《環境資訊中心》表示，邀請近60個不同領域民間團體響應，將是一場「跨界、多元」的遊行。而為了達成氣候友善，活動的舞台、道具都採用循環回收材料，就連電力來源也是光電與儲能系統。

氣候影響不分族群 環團串聯近60個跨域團體為氣候而走

聯合國第30屆氣候大會（COP30）11月中將於巴西展開。台灣10個關心氣候變遷的環境團體，包含台灣氣候行動網絡、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、媽媽氣候行動聯盟等，共同於11月1日舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，邀請了近60多個不同領域的協辦團體，包含勞工權益、生態保護、原住民族權益、青年兒少、社會福利等，號召百工百業一起加入。遊行提出「建構永續與世代正義 」、「強化國家安全與自主」、「深化民主與多元文化」三大韌性主題，共12項訴求。

廣告 廣告

負責遊行整合協調的地球公民基金會副執行長黃靖庭分享，這是第一次由國內10個團體共同主辦的氣候遊行，最大的目標是讓參與者多元，跨出「環境同溫層」。這次串聯了以往氣候倡議行動較不會接觸的組織，例如高溫之下影響兒少的戶外活動、戶外勞動者的職業安全等，大家對氣候有著共同的核心關懷。

遊行副標題強調「韌性台灣」，起因於今年天災頻傳，社會漸漸發現，極端氣候不會只影響單一族群，各行各業的勞動者、不同弱勢族群都要一起面對氣候威脅；同時，淨零過程必須在不遺落任何人的思維下進行公正轉型。

國內第一次眾多跨界團體合作舉辦氣候遊行，預期成果如何？黃靖庭笑說，就算民眾參與的人數不多，只要能讓國內各個團體之間建立起合作模式，使氣候議題更深入各行各業，就可以共同走得長久，這比第一次合作就很多民眾參加來得重要。

舞台用竹子搭、回收紙箱手舉牌 從循環理念看見低碳巧思

氣候遊行活動組組長、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷透露，團隊規劃時就定調是一場低碳、環境友善的氣候遊行。舉例來說，主舞台不是使用業界最常見金屬桁架結構，而是與藝術家合作，用竹材搭建架構，結合回收材料製成的裝置藝術，強調循環理念；舞台用電也是使用光電、儲能系統，取代傳統柴油發電機。究竟舞台會長怎樣？陳詩婷賣了個關子，神秘的說「是一個奇幻、美麗的大型舞台」，歡迎到現場體會。

除了動態遊行，活動也有靜態的攤位設置。陳詩婷透露，這次參與的單位準備了能源教室、親子教育、手作體驗、小農蔬食推廣眾多內容。有趣的是，攤位必備的看板，為避免輸出印刷產生一次性垃圾，各單位要用回收紙箱紙板親自手繪。

陳詩婷進一步說，遊行罕見的用鼓隊取代宣傳車，鼓勵參與的民眾自備鍋碗瓢盆、水瓶等工具，一起「敲敲打打」，現場也準備大量回收紙板，裁成手舉牌大小，邀請民眾一起來DIY，讓遊行貫徹氣候友善的精神。

活動時程被核三公投打亂 從炎熱遊行變濕冷遊行

根據氣象署預報，11月1日遊行當天受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，也可能有局部短暫雨，北台灣迎來陡降的氣溫。

陳詩婷說，預期週六將是一場濕冷的遊行。雖然酷暑的天氣更符合大眾對於氣候變遷、全球暖化的印象，但短時間內快速降溫也是極端氣候的表現。主辦方也準備了一些關於冷熱的標語，讓大眾反思極端氣候下的影響。

事實上，遊行本來不是訂在11月才舉辦。黃靖庭透露，其實各團體最初希望將遊行辦在9月，無奈年中遭遇了重啟核三公投，各團體全力投入核三議題，只好將氣候遊行延期。他說，碰巧11月適逢聯合國氣候大會，是全球討論氣候議題的關注高峰。

9月底剛參加完韓國首爾的氣候遊行的黃靖庭，注意到國際氣候夥伴都很好奇台灣的氣候行動，尤其剛經歷一場能源公投，因此都很關注台灣公民如何表達意見，展現民主與社會溝通的過程。

「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行資訊