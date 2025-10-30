氣候威脅沒有「同溫層」 跨領域團體11/1要辦一場低碳的氣候遊行
氣候威脅沒有「同溫層」。由國內10個氣候團體共同主辦的「為氣候而走」遊行11月1日將首次於台北市府前登場，主辦單位向《環境資訊中心》表示，邀請近60個不同領域民間團體響應，將是一場「跨界、多元」的遊行。而為了達成氣候友善，活動的舞台、道具都採用循環回收材料，就連電力來源也是光電與儲能系統。
氣候影響不分族群 環團串聯近60個跨域團體為氣候而走
聯合國第30屆氣候大會（COP30）11月中將於巴西展開。台灣10個關心氣候變遷的環境團體，包含台灣氣候行動網絡、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、媽媽氣候行動聯盟等，共同於11月1日舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，邀請了近60多個不同領域的協辦團體，包含勞工權益、生態保護、原住民族權益、青年兒少、社會福利等，號召百工百業一起加入。遊行提出「建構永續與世代正義 」、「強化國家安全與自主」、「深化民主與多元文化」三大韌性主題，共12項訴求。
負責遊行整合協調的地球公民基金會副執行長黃靖庭分享，這是第一次由國內10個團體共同主辦的氣候遊行，最大的目標是讓參與者多元，跨出「環境同溫層」。這次串聯了以往氣候倡議行動較不會接觸的組織，例如高溫之下影響兒少的戶外活動、戶外勞動者的職業安全等，大家對氣候有著共同的核心關懷。
遊行副標題強調「韌性台灣」，起因於今年天災頻傳，社會漸漸發現，極端氣候不會只影響單一族群，各行各業的勞動者、不同弱勢族群都要一起面對氣候威脅；同時，淨零過程必須在不遺落任何人的思維下進行公正轉型。
國內第一次眾多跨界團體合作舉辦氣候遊行，預期成果如何？黃靖庭笑說，就算民眾參與的人數不多，只要能讓國內各個團體之間建立起合作模式，使氣候議題更深入各行各業，就可以共同走得長久，這比第一次合作就很多民眾參加來得重要。
舞台用竹子搭、回收紙箱手舉牌 從循環理念看見低碳巧思
氣候遊行活動組組長、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷透露，團隊規劃時就定調是一場低碳、環境友善的氣候遊行。舉例來說，主舞台不是使用業界最常見金屬桁架結構，而是與藝術家合作，用竹材搭建架構，結合回收材料製成的裝置藝術，強調循環理念；舞台用電也是使用光電、儲能系統，取代傳統柴油發電機。究竟舞台會長怎樣？陳詩婷賣了個關子，神秘的說「是一個奇幻、美麗的大型舞台」，歡迎到現場體會。
除了動態遊行，活動也有靜態的攤位設置。陳詩婷透露，這次參與的單位準備了能源教室、親子教育、手作體驗、小農蔬食推廣眾多內容。有趣的是，攤位必備的看板，為避免輸出印刷產生一次性垃圾，各單位要用回收紙箱紙板親自手繪。
陳詩婷進一步說，遊行罕見的用鼓隊取代宣傳車，鼓勵參與的民眾自備鍋碗瓢盆、水瓶等工具，一起「敲敲打打」，現場也準備大量回收紙板，裁成手舉牌大小，邀請民眾一起來DIY，讓遊行貫徹氣候友善的精神。
活動時程被核三公投打亂 從炎熱遊行變濕冷遊行
根據氣象署預報，11月1日遊行當天受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，也可能有局部短暫雨，北台灣迎來陡降的氣溫。
陳詩婷說，預期週六將是一場濕冷的遊行。雖然酷暑的天氣更符合大眾對於氣候變遷、全球暖化的印象，但短時間內快速降溫也是極端氣候的表現。主辦方也準備了一些關於冷熱的標語，讓大眾反思極端氣候下的影響。
事實上，遊行本來不是訂在11月才舉辦。黃靖庭透露，其實各團體最初希望將遊行辦在9月，無奈年中遭遇了重啟核三公投，各團體全力投入核三議題，只好將氣候遊行延期。他說，碰巧11月適逢聯合國氣候大會，是全球討論氣候議題的關注高峰。
9月底剛參加完韓國首爾的氣候遊行的黃靖庭，注意到國際氣候夥伴都很好奇台灣的氣候行動，尤其剛經歷一場能源公投，因此都很關注台灣公民如何表達意見，展現民主與社會溝通的過程。
「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行資訊
時間：11 月 1 日（六）12：30 至 17：00
集合地點：台北市政府東門廣場
遊行路線（總長2.14公里）：起點市府東門廣場 —〉穿越松壽廣場公園—〉轉進香堤大道 —〉松壽路—〉松智路—〉信義路五段—〉市府路—〉松高路—〉松智路—〉終點市府東門廣場。
其他人也在看
玉山也難逃暖化威脅 氣象署揭數據：高溫天數急遽增加
台灣最高峰玉山長期以來象徵高山嚴寒環境，然而根據中央氣象署觀測，即使是這座高聳入雲的山峰，也正受到全球暖化顯著影響。氣象署分析72年來的觀測數據顯示，玉山站歷史上最高溫的前500名紀錄中，高達9成7發生在2000年之後，且超過6成集中在最近5年。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度
中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 12 小時前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 16 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 1 天前
入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前