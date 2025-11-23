氣候峰會落幕 歐盟讓步油國勝利

聯合國氣候變化綱要公約締約方第卅次會議（COP30）延會談判，在巴西時間廿二日展開全體大會，一九四個締約國通過最終協定，呼籲努力在十年內，將氣候調適融資增至現在的三倍，刪除了任何關於「化石燃料」的字眼，堪稱是一個「妥協下的氣候協定」，凸顯全球減碳行動仍是牛步前進。

在溫室氣體排放第二高國家美國缺席的情況下，本屆峰會在巴西環境部長席瓦致詞，各國代表起立鼓掌後落幕。本報記者在現場看到，各國談判代表露出如釋重負表情，互相擁抱慶祝，大會主席柯利亞離開會場時對記者表示：「非常開心！現在好想睡個覺！」

會議發生小插曲，哥倫比亞談判代表梅吉亞，對協定的減排計畫表達「反對」，要求文本納入「轉型脫離化石燃料，讓攝氏一點五度控制升溫目標維持可行」，這迫使主席宣布會議暫停一小時，私下協商成功後才重開。

峰會加班談判十二小時，歐盟之前力推的「脫離化石燃料路線圖」未能寫入協定，中東等產油國取得暫時勝利，歐盟讓步妥協。歐盟氣候、淨零和潔淨成長執委霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）受訪時表達失望，「我們希望做得更多，（減碳）更有企圖心，但這個世界和締約方會議就是如此運作」。

前年杜拜峰會協定寫入「轉型脫離化石燃料」，今年峰會一度將「脫離化石燃料路線圖」寫入文本，但最後遭刪除，在此議題上不進反退。

雖然化石燃料未寫入文本，主席柯利亞公開在閉幕會議提出兩種「路線圖」：一是減少森林砍伐，二是公正有序地脫離化石燃料，引起談判代表鼓掌叫好。巴西也支持這項聯合國體系外的倡議，將與九十國建立化石燃料退場計畫。

針對「氣候調適融資」，協定呼籲在二○三五年前增加到當前水準的三倍，也就是增至每年一千兩百億美元（三點七兆台幣）。此外，締約國決定發起「全球實踐加速器」和「貝倫達成一點五度任務」，以加強國家自訂貢獻的減碳行動，以達成巴黎協定控制升溫低於攝氏一點五度的目標。

這次也通過「全球調適目標」，列出關於氣候調適五十九項指標，提供各國作為調適行動的指引，但非強制性質。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫分析，協定文字成功地整合了氣候行動的兩個核心支柱：減緩和調適，將過去長期被低估的調適行動和削減排放重新連結，關注氣候韌性的發展路徑是未來的趨勢。

