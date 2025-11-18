氣候峰會誰在談？原住民怒！遭COP30拒場外

圖／達志影像路透社

氣候正義在很多人心中，只是別人家的倒楣事。但在巴西這次主辦聯合國氣候峰會COP30的會場內外，遭殃的人們發出怒吼：亞馬遜河沿岸多國的原住民團體，幾度衝入會場，抗議談判桌上沒有他們的席位。國際移民組織提醒：洪水、乾旱、熱浪正迫使數百萬人流離失所，氣候移民已是全球危機的核心。但氣候決策仍由權力者書寫，而被迫遷的受害者們只能苦苦在門外敲門。COP30這次還通過了首份「氣候變遷資訊誠信宣言」，承諾打擊「沒有氣候變遷」的虛假訊息。但這正是美國總統川普高聲呼籲的口號，不少美國民眾也著眼於現實的石化工業利益，橫了心不要清潔能源。

雅庫媽媽船隊(Yaku Mama Flotilla)從厄瓜多的亞馬遜河支流納波河(Napo River)出發，航行3000多公里跨越哥倫比亞與秘魯，抵達聯合國氣候峰會COP30會場所在地，巴西貝倫(Belém)。

雅庫媽媽船隊發言人 依克絲楚(2025.11.10)：「這趟沿著亞馬遜河超過25天的旅程，對我們而言，是為了要讓原住民們共同制定策略，最重要的是跨越國界的團結。」

沿著亞馬遜河流域，不同國家不同原住民族受到的共同困擾，就是開發者搶掠土地、汙染土地、迫遷。船隊希望提倡禁止非法採礦、非法伐木、因為化石燃料而生的資源掠奪等等。

秘魯下馬德雷迪奧斯原住民領袖 佛洛雷斯(2025.11.10)：「我們需要好的對話，需要能以原住民身分坐上談判桌好好談判。」

秘魯聖塔羅莎帕托雅原住民領袖 福古伊斯塔(2025.11.13)：「你知道我們為何這麼生氣嗎？因為這家公司不守規定、沒有基本服務、更不承認應賠償，拒絕賠償在此地造成的損失。」

秘魯北部亞馬遜河流域原住民，槓上秘魯國營石油公司(Petroperu)。當地油管長期外洩、重金屬污染森林與河流，但官方掩飾災情，不僅不賠償挽救，還試圖將輸油管與厄瓜多管線連接，並重啟開採。原住民氣到揚言封鎖油田。

秘魯聖塔羅莎怕衛生站技術員 瑪多娜多(2025.11.13)：「當這裡發生石油洩漏，水會被汙染，社區民眾喝了被汙染的水，會導致腹瀉，嚴重腹瀉。」

跨國原住民團結起來，但能不能在聯合國氣候峰會中，坐上談判桌？結果並不能。

幾度衝進會場卻被攔阻，因為COP30的正式談判桌，只設計給主權國政府代表、特定聯合國機構以及國家授權的代表。今年的談判核心涉及土地治理、碳市場、亞馬遜保護法案，這些都與原住民直接利害有極大相關。但亞馬遜河沿岸政府例如秘魯、巴西等國，為了怕得罪石化業、金融資本與大型農工企業，仍不開放原住民擁有「政府授權代表」席位，因為各國政府都想賣碳權、談石化交易、吸引投資。

氣到要衝進會場，因為最終這些氣候難民、汙染第一線受災戶，只有觀察員(observer)身分，沒有決策權，更不能談判或投票。連續多日抗議後，11月15日包括原住民與環保團體等數千人，在COP30會場外遊行抗議。

原住民抗議者 蒲雅娜娃(2025.11.15)：「我們的土地、森林，都不是商品！要尊重自然、尊重森林居民，現在就劃設(原民保留區)。」

國際移民組織則認為，這些被汙染地區、或氣候災害第一線地區民眾，相對於因破壞自然而獲得利益的企業來說，是受害者，最需要的是能回到家園，復原社區，因此談判過程沒有納入他們，氣候融資沒有針對他們的損失賠償與注資，都是不合理的。

國際移民組織副總幹事 丹尼耶絲(2025.11.15)：「氣候政策必須把人口流動置於重點討論。」

但因為傷的不是自己的切身利益，多國政府與相關企業都冷漠無感，繼續將原住民團體關在會場外。更乾脆直接的是美國總統川普，兩次上任後都直接退出巴黎協定，大聲疾呼氣候變遷是騙局，為的就是讓石化業與工業暢行無阻。11月12日，12個國家簽署了首份「氣候變遷資訊誠信宣言」，承諾打擊「沒有氣候變遷」的虛假訊息。

路易斯安那州居民：「我們有取之不盡的石油，跑不掉的，永遠在這裡直到我們死，所以我很滿意。」

記者：「所以您不需要任何太陽能板，或風力發電？覺得沒必要嗎？」

路易斯安那州居民：「謝啦，完全不需要。」

無論要不要投資綠電，曾經歷過多場風雨洪災，又因開採石油造成濕地退化、海平面上升，半世紀以來沿海土地不斷被吞噬的路易斯安那州，許多民眾依然捨不得放棄石化利潤。

路易斯安那州居民：「我覺得綠電已經證實行不通啦，浪費錢嘛，又浪費時間。」

石油和天然氣為這一代帶來利益，下一代面臨的危機呢？蒙上眼睛就以為看不到了。

