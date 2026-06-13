氣候影響產量 蜂農堅持品質！3人奪竹縣龍眼蜂蜜特等獎

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑今年度共有20點報名，並通過儀器檢驗初評，複評昨在竹縣農會推廣活動中心3樓進行感官品評；縣農會表示，共評選出3名特等獎，由新竹縣養蜂產銷班第一班王朝棟、賴國賢、黎豐魁獲得特等獎殊榮，以及14名頭等獎。

新竹縣農會表示，今年蜂蜜產量受到氣候因素影響甚鉅，暖冬及春季異常降雨等極端氣候影響，使台灣龍眼、荔枝等主要蜜源植物開花率明顯偏低，連帶影響蜜蜂採蜜條件與蜂蜜產量。今年新竹縣參與國產龍眼蜂蜜評鑑的報名點數共計20點，雖產量較受影響，但參賽蜂農仍秉持對品質的堅持，提供優質蜂蜜參與評鑑。

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評鑑分為初評與複評兩階段進行。初評以儀器檢驗包含蜂蜜國家標準 CNS1305 一般品質檢驗、11種抗生素殘留檢驗，以及412種農藥殘留檢驗。20點蜂蜜樣品報名參賽後，都通過初評進入複評。

複評由農業部苗栗區農業改良場蠶蜂科長吳姿嫻、台灣養蜂協會顧問吳輝虎、台灣蜜蜂與蜂產品學會理事長彭及忠、中興大學昆蟲學系教授吳明城，以及蜂蜜品評專家徐雲貞等專業評審委員，依蜂蜜色澤、香氣及風味等3大指標，評選出具有琥珀色澤、香氣濃郁、風味純正且具獨特龍眼蜜特色的優質蜂蜜。

參與評鑑都是竹縣養蜂產銷班班員，且須具備溯源農糧產品QR Code標示者。目前，竹縣養蜂產銷班已有8位班員成功取得，今年有多位班員陸續投入申請驗證。

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