氣候打亂萬聖節供應鏈 可可歉收糖價揚、南瓜提前登場
氣候變遷正以前所未有的極端方式，衝擊萬聖節的供需鏈。受熱帶作物歉收影響，巧克力原料「可可」價格三年內飆漲兩倍，導致節日糖果零售價大漲。然而，溫帶地區的南瓜卻反常迎來豐收，而在美國，園藝師更將南瓜推向生長極限，種出超級大南瓜。歐美各地蔬果收成情況良好，不過專家警告，節後民眾家中餘下的南瓜若遭丟棄，腐爛釋放的甲烷氣體，將反過來加劇全球暖化。
隨著北半球進入秋冬，全球食品供應鏈正面臨一場由極端天氣引發的危機。一項最新報告指出，受氣候影響的五種主要食品，價格漲幅遠高於其他商品，貢獻了近四成的食品價格通膨。
氣候智庫資深分析師 賈卡里尼：「這五種漲價的食物分別是牛肉、奶油、牛奶、咖啡和巧克力。而當我們逐一觀察它們時，會發現每一種食品都面臨相似卻又各自不同的情況。」
咖啡是受到氣候變遷衝擊最直接的品項之一。這項全球貿易量極大的飲品，近年因生產國持續面臨災損，加上國際貿易關稅等因素疊加，導致市場供應量急劇萎縮，並使價格被推升至歷史高位。在美國，咖啡市場報價自八月以來已大漲超過五成。
氣候智庫資深分析師 賈卡里尼：「受聖嬰現象影響，巴西、越南等主要產區出現嚴重乾旱，咖啡作物因此承受巨大壓力，產量明顯下滑。」
至於巧克力的原料可可，同樣面臨難以應對的供應困境。這種作物主要產自西非，由於產區長期經歷氣候衝擊，農作收成受到嚴重影響，使得相關期貨價格在過去三年內上漲了兩倍多，直接將下游產品的生產成本推至高點。
氣候智庫資深分析師 賈卡里尼：「過去幾年，西非經歷了一連串極端天氣，就像坐雲霄飛車一樣，先是豪雨，接著是嚴重乾旱，然後又出現又濕又熱的熱浪。」
原物料成本的飆升，直接衝擊了萬聖節的糖果市場。從美國各大品牌的糖果綜合包到單品，價格都有顯著漲幅。面對高昂成本，製造商可能被迫調整產品規格，例如減少巧克力的比例或降低可可含量，消費者或許也得在價格與份量之間，重新計算甜蜜的代價。
CNN記者 Ivan Rodriguez：「在價格方面，與2024年相比，Reese's花生醬巧克力杯漲8%，好時綜合糖果包漲22%，瑪氏綜合糖果包漲了12%。」
然而，就在全球甜食價格飆漲的同時，萬聖節的另一大主角「南瓜」，卻在部分地區迎來意外的豐收。氣候模式的變化為溫帶作物創造了有利生長條件，英國的南瓜和蘋果產量都高於預期。南瓜產量增長了25%，並且比往年提前幾個星期成熟。
當地園丁 斯蒂德蒙丁：「這個天氣對南瓜非常有利。只要濕度足夠，炎熱的氣候對它們來說是很理想的。它們生長得非常快，也能長得更大。」
另一方面，美國的園藝師則將南瓜的體積推向極限。由於巨型南瓜的種植競賽熱度高漲，大批園藝師紛紛使出看家本領，透過保留單一果實，將所有養分集中供給，並嚴密控制施肥和環境，最終成功培育出重量接近一噸的龐然大物。
瓜農 斯柯特：「南瓜長越大，形狀就會因重量而變得越奇怪。為了保護它，我們會一直用罩子遮住，在生長季節通常不讓陽光直接照射。」
儘管豐收帶來喜悅，這些南瓜也造成了另一種形式的環境負擔。美國每年有超過10億磅、相當於454公斤的南瓜在節日後被丟棄，大量果肉、果皮腐爛，將釋放溫室氣體甲烷、加劇氣候變遷，反過來衝擊全球農作供應。因此，專家提醒，民眾在食用、捐贈之外，可將南瓜切碎後進行堆肥，轉化成富含營養價值的土壤，才能避免這場萬聖慶典成為惡性循環的推手。
