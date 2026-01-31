氣候暖化母龜產卵 海保署啟動衛星追蹤

全球暖化持續改變海洋環境，海溫上升與季節變化對海龜繁殖行為的影響備受關注，海洋委員會海洋保育署指出，小琉球蛤板灣近期紀錄到冬季母龜上岸產卵個案，一隻自一一二年首度現蹤並完成標記之母龜（TWOCA0605），於一一四年十二月十六日再次返回同一沙灘產卵，目前已完成三窩產卵；海保署與社團法人台灣咾咕嶼協會及國立海洋生物博物館合作，於該母龜完成第四窩產卵後裝設衛星發報器，展開產後洄游路徑與覓食棲地追蹤，為臺灣海龜生活史研究補上關鍵拼圖。(見圖)

海保署今(卅一)日說明，小琉球一一四年三月至十一月間共紀錄五隻產卵母龜（其中二隻為新紀錄母龜），合計產下三十八窩卵，原以十一月十九日最後一筆產卵紀錄為界，研判一一四年小琉球海龜產卵季已告一段落；然而，十二月間卻再度發現母龜上岸築巢，為該年度產季增添意外驚喜。

這次紀錄到的母龜（TWOCA0605）早於一一二年二月即首次於小琉球蛤板灣產卵，為當年唯一紀錄到的產卵個體，單一產季即完成七窩產卵，其中一窩因未能尋獲，其餘六窩進行孵化率調查，共記錄五百五十九顆卵，成功孵化四百五十九隻稚龜，平均孵化率達83%，顯示其繁殖成功率相當良好；相隔近三年，該母龜再次洄游至同一沙灘，且於十二月（冬季時段）仍上岸築巢，顯示其繁殖時序可能出現延伸現象，也突顯長期監測與個體標識資料在解析海龜繁殖生態與環境變化趨勢上的重要性。

海保署表示，去年十一月小琉球周邊海域海水溫度平均仍高達二十五度，整體海域環境條件接近傳統繁殖季水準，研判可能提供母龜持續上岸築巢的適宜環境；至於冬季產卵是否與氣候變遷相關，海保署提到，海溫上升確實可能影響母龜上岸時間與繁殖周期，甚至造成繁殖時序延後或延長，然而，單一個案尚不足以直接歸因於氣候變遷，仍須透過長期環境監測資料與跨年度繁殖紀錄進行整體趨勢分析與科學驗證。另一方面，小琉球近年持續推動夜間巡護、友善光害管理及卵窩保護措施，並於一一三年完成產卵棲地-蛤板灣周邊路燈更換與光源調整作業，有效降低夜間人為光害干擾，營造更為友善的上岸與築巢環境。同時結合在地志工力量共同守護沙灘棲地，強化巡查與保護機制。相關管理措施逐步展現成效，一一四年蛤板灣共紀錄十七窩卵窩，為當年度全島卵窩數量最多之棲地。顯示棲地品質的提升與干擾因子的降低，可能為母龜穩定洄游並持續選擇該地繁殖的重要因素之一。

海保署強調，海龜屬高度洄游性物種，其保育策略須由「沙灘管理」延伸至「海域治理」。這次衛星追蹤計畫象徵臺灣海龜保育由陸域棲地守護邁向整體海洋生態系管理的重要一步，未來將於iOcean海洋保育入口網適時公布階段性追蹤成果，邀請社會大眾共同關注這隻母龜的遠洋旅程。

海保署最後呼籲，民眾於沙灘或海上活動時若遇見海龜，請保持距離、不打擾，不踩踏有標示之卵窩；夜間活動應減少光源使用，並減少塑膠製品使用，避免廢棄物留置沙灘，共同營造友善產卵環境。如發現海龜受困或稚龜迷途情形，可撥打「一九九九」或「一一八」專線通報。