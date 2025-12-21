氣候暖化溫度創新高 哈爾濱冰雕一度滴水險融化
（中央社台北21日電）中國東北氣候暖化，黑龍江省會哈爾濱19日氣溫達攝氏3.8度，創同日觀測史上新高，導致當地冬季招牌主題旅遊區、才開園3天的「冰雪大世界」內冰雕罕見地出現了外表滴水，疑似開始融化，引發不少當地民眾及觀光客議論。
綜合極目新聞報導及中國網路訊息，哈爾濱每年冬季都會開闢的「冰雪大世界」景區，17日正式開園，今年闢出的園區總面積達120公頃，號稱是歷年來規模最大的一次。而園區內展出的多項大型冰雕也頗為應景，其中包括剛服役的中共航空母艦福建號冰雕模型等。
根據現場網友19日拍攝的畫面顯示，「冰雪大世界」內部分冰雕表面有水珠滴落，於是驚呼「冰雪大世界」才剛開園，冰就開始（融）化了。這名網友並表示，當天白天氣溫有點高且下雨，導致有些冰雕的邊角融化了。
由於當天不少參觀的民眾都有看見冰雕融冰，引起不少哈爾濱民眾及中國網友討論。有當地居民表示，從小到大第一次遇到12月下半月了還會下雨，且氣溫還在零上的天氣；而外地民眾則紛紛表示「不能加固一下嗎？還等著要去看呢」、「怎麼回事？今年這天氣是怎麼了？」、「不會成了『冰水大世界』吧？」。
「冰雪大世界」景區人員則向媒體表示，冰雕滴水應是因為19日溫度較高，加上下雨所致。但20日溫度已經下降，目前景區正常開放。
根據報導，在此之前，哈爾濱自有氣象觀測資料以來，歷史上12月19日的最高氣溫出現在1979年，當時氣溫是2.8度；而今年12月19日不但創新高，且足足高出1度，的確十分罕見。（編輯：邱國強/朱建陵）1141221
