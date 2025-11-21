氣候災難十萬火急 COP30無共識 展場還失火

圖／達志影像美聯社

在巴西貝倫舉行的聯合國氣候峰會(COP30)，談判陷入僵局，關於對氣候災民的協助與賠償資金，以及化石燃料減量兩大主軸，始終無法達成草案共識。更糗的是11月20日下午，主會場意外失火，成為史上最尷尬的氣候大會。國際扶貧組織樂施會在現場表演諷刺行動劇，將各國領袖描繪成不顧病危地球的「醫生」。場館火災更諷刺地提醒著與會者：氣候危機已是十萬火急的現實。

昔逃亡奴隸原民社區協調員 蒙特耶蘿：「我們明白保護森林與其生機，就是保障我們自己生存。對我們來說，保留巴西莓樹更有價值，因為能採集巴西莓養家，比(改種)棕櫚樹砍伐出售棕櫚心，要好得多。」

幾句話說明保存原始森林樹種，永續共生的意義，但這個巴西帕拉州的原住民社區，就像整個巴西一樣，自然環境深受農牧業與土地開發的嚴重威脅。原住民世代居住在此，政府卻拒絕劃設保留區，地權給了誰？社區附近半公里，正要興建兩個垃圾掩埋場，沒有土地權的原住民無法阻擋。

梅尼諾赫蘇斯地區協會副主席 諾圭拉：「我們怕的是兩處泉水(垃圾場預定地上)，和我們井裡的水，都會被垃圾中的滲液汙染。」

這只是無數個環境與利益衝突的前線，受害居民的縮影。聯合國全球氣候峰會COP30正在巴西舉行，草案協商進度不如預期。

聯合國秘書長 古特瑞斯：「對數百萬人來說，適應(氣候災害)可不是個虛無飄渺目標，而是關乎重建家園，或家園澈底被毀。是在重新能耕作或飢荒之間做選擇，是關於守護祖地或永遠失去它。已開發國家今年的承諾，是將適應氣候資金倍增，但顯然做不到了。」

所謂適應氣候資金，包括賠償、重建、協助遷移等，不會有利潤回收的資金支出，企業與政府並不感興趣。也因此氣候峰會協議只會一年比一年更難談妥。

氣候政策專家 摩根：「我認為這是激烈的拉鋸，但你可以想像，必然有某些人強烈反對(環保政策)。」

國際扶貧組織在COP30會場外，上演行動劇諷刺各國領導人，對氣候變遷假裝看不見。尤其諷刺兩個大力支持石化政策的國家，美國與阿根廷。

國際樂施會巴西分會主任 桑地牙哥：「我們看到川普與米雷伊(阿根廷總統)，試圖鑽探地球(油氣)，另外(巴西總統)魯拉、(南非總統)拉瑪佛沙、(墨西哥總統)薛恩鮑姆嘗試拯救地球，但我們也看到(歐盟主席)范德賴恩、(加拿大總理)卡尼和(法國總統)馬克洪，不關己事地喝茶看書。我認為這表現了全球領導力的一部分態度。」

飾演川普的行動劇演員，拿著針筒往地球猛刺，直到整個氣球洩氣。COP30原本該是氣候變遷的急診室，但有能力急救的大頭們，可不是個個都盡力搶救。

COP30會場火災目擊者 安翠德：「每個人都在跑，大家都喊著失火了，我看不到任何出口，然後有個安全人員看到我，我們是之前就認識的朋友，他抓住我的手拉著跑，哭喊著失火了、失火了。」

阻止氣候變遷十萬火急，但遲遲無法談出草案結果的COP30會場，還屋漏偏逢連夜雨，失火了，這場意外諷刺意味真的相當濃厚。11月20日下午一點多，COP30在巴西貝倫的主會場，談判代表被迫全員撤離，因為藍區失火了。滅不了火，手持滅火器的會場人員只好回頭逃命，美聯社引述巴西旅遊部長的發言表示，火災是從中國館附近開始的，最後熊熊燒掉了剛果館的牆壁。黑煙冒向天際，場內煙霧瀰漫，與會者也驚慌奔逃。究竟是施工火花引發的，還是其他目擊者所說的微波爐使用不當引火，有待調查。

但火勢真的不小，連消防車都趕到現場，火焰沿著會場上空相連的展場橫樑與金屬網，迅速延燒，恰似迅速擴散的氣候變遷災情，也堪稱史上最尷尬的氣候峰會意外。數十名警衛拉起封鎖線，並將與會者撤離現場，談判也暫時停擺。

COP30會場火災目擊者 安翠德：「我們這麼努力辦這場活動，最後竟是這樣，當然我很慶幸沒人受傷，但是的，我也不希望任何人有這樣的(火災逃生)經歷。」

人類又如何從氣候變遷造成的災難中逃生？這才是COP30氣候峰會召開的最主要原因，一場火彷彿提醒與會代表：氣候危機已經十萬火急。但能否打醒石化愛用者的良心，有待觀察。

