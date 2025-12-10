氣候災難現場 索馬利亞等不到雨季

非洲國家索馬利亞今年10到12月的雨季，已經是連續5年不下雨，導致當地原本就乾旱的情況更加嚴重，首都郊外有數百戶家庭流離失所，當局宣布進入乾旱緊急狀態，人道組織預測，情況如果繼續惡化，到明年可能有590萬人面臨嚴重糧食不安全。

用樹枝搭建臨時帳棚，就成了暫時棲身之所。在索馬利亞首都摩加迪休郊外，因為降雨不足、河床乾涸，最近約有400戶家庭被迫離開原本的家，流離失所來到當地。

無家可歸民眾 阿里：「我們不得不把一些，孩子和長者留在戈里由雷鎮，因為他們太虛弱，無法完成前往城市的8天行程，我們鎮上正遭受嚴重乾旱和河流乾涸，我們失去了一切。」

臨時營地的負責人指出，這裡長期收容無家可歸的民眾，但人們幾乎沒有獲得人道救援。 每年10到12月的雨季，是索馬利亞一年最主要水資源來源之一，尤其當地多數人口仰賴農牧業維生，雨水更攸關生計。但今年已經是連續第5年雨季不下雨，導致原本就乾旱的情況更加惡化，政府上個月宣布進入乾旱緊急狀態。

國際特赦組織研究員 恩吉拉：「我們(非洲)的人民正在死去，所以我們(非洲)需要資源，因為這個問題不是我們(非洲)造成的，我們(非洲)的汙染量不到4個百分比，我們認為 那些造成問題的人，以及現在仍持續造成氣候變遷的人，需要按照義務提供資源。」

聯合國已投入1千萬美元啟動早期行動，但情勢仍迅速惡化，人道組織預測，到2026年初，索馬利亞需要糧食援助的人口，恐怕會超過全國3成人口，攀升到590萬人。

