氣候災難重塑教育現場：極端天氣讓全球4億學生停課

今年聯合國氣候大會（COP30）健康、教育和人權的主題日，與會代表一致強調，教育對於氣候韌性建設非常重要。但在談氣候教育之前，你知道氣候變遷正在搶走下一代的上學機會嗎？全球已有4億學生因極端天氣事件失去學習機會，在許多低收入國家，停課已成常態。當下一代的受教權正受到氣候變遷侵蝕，全球該如何應對？

極端天氣事件如何迫使孩子中斷學習

洪水、颱風、乾旱與熱浪等極端天氣事件帶來的災難不僅影響生態環境，還對社會各層面造成深遠的影響，其中也包含教育系統。根據世界銀行去（2024）年發布的報告，從2022年開始，全球有多達4億名學生因極端天氣事件停課或無法正常上學，錯過學習的機會。聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，去年每七名學生中，至少就有一人因氣候災害而中斷學業。在許多低收入國家，如南蘇丹和印度，學校停課成為常態。

極端高溫是氣候變遷最直接的影響之一。救助兒童會（Save the Children）指出，光是2023年7月至2024年6月間，全球有7.6億名兒童（約占全世界兒童的1/3）遭遇極端熱浪，比前一年增加一倍。

兒童的體溫調節系統尚在發育，在熱浪中更容易受到熱傷害。要維持健康的核心體溫範圍（36.5°C～37.5°C）對孩子來說更為困難。極端高溫下，大腦血流量可能減少，導致氧氣和養分供應不足，進而啟動保護機制，降低大腦活動，以節省能量並避免損害。這種壓力會削弱需要長時間專注、工作記憶和執行功能的表現。

在印度馬哈拉施特拉邦的達卡勒（Dhakale）村，夏天來臨時，瓦格馬雷（Pramila Waghmare）都會發現她的孩子成績下滑；而一到冬天，成績又恢復正常。這樣的情況持續了3年，她詢問鄰居後才發現，村裡至少有40名學童有類似狀況。老師們提到，附近許多村落的學生同樣受熱浪影響，特別是專注力下降，以及數學表現明顯惡化。瓦格馬雷的9歲女兒卡維亞（Kavya）說：「夏天時我完全無法專心。我和朋友只想逃到芒果樹下的陰涼處休息。」

去年4月，村裡氣溫超過36°C，學生很難專心上課。老師告訴瓦格馬雷，一到酷熱的夏季午後，大多數學生幾乎不再積極參與課堂活動。來自鄰近村落的親友、老師和社區醫護人員也觀察到，印度各地的學童因高溫變得無精打采，記憶力下降，學過的內容難以記住，回答問題的速度也變慢。

上述情況並不限於印度。根據估計，到2050年，低中收入國家可能有多達40億人無法使用空調。隨著全球氣溫上升，許多國家不得不關閉學校，以保護學生的健康。如去年5月，巴基斯坦便曾因連日近40°C的高溫，暫時關閉該國約一半的學校，影響了2600萬名學生。

極端高溫正讓全球教室裡的學生越來越難以投入學習，一項針對1000萬名美國學生的研究顯示，高溫與各種學習任務的低表現相關。另一項針對美國超過1萬個學區的分析顯示，白天長期暴露在高溫環境下，學生的數學成績平均下降11%。

另一份研究發現，學生在進行較複雜的認知任務（如數學）時最容易受到高溫影響，而相對簡單的任務（如閱讀）則影響較小。整體推算下來，在美國沒有空調設備的學區中，學年期間平均氣溫每上升0.56℃，學生的學習成果就會下降約1%。

洪水、乾旱和颱風是另一大威脅。在南亞和東南亞地區，季風季節常常伴隨著極端降雨，導致嚴重洪水，摧毀學校基礎建設。乾旱則會影響農業生產，如非洲部分地區，許多孩子因此被迫輟學來幫助家裡維持生計。

在加勒比海地區，每當颶風來襲時，學校往往需要關閉數週甚至數月來恢復。這些天災不僅造成直接損害，也可能導致基礎設施受損，使得學生無法返回教室。2025（今）年，丹娜絲颱風重創台灣雲嘉南，全台受災校館所共554間，其中又以台南172校為最多，國教署針對災害重建啟動緊急撥款，並與地方政府合作，讓學校盡快恢復教學。

氣候壓力來源對教育權受損長期影響

除了極端天氣，影響教育現場的氣候壓力來源還包括：

水資源短缺：缺水讓學校無法正常運作，學生洗手、上廁所受到影響。 能源與基礎設施中斷：停電或網路中斷，遠距學習無法進行。 社會與經濟壓力：家庭收入受氣候衝擊影響，孩子可能無法負擔學費與交通費。 心理健康問題：除了直接影響學習表現外，極端天氣還可能對學生造成心理健康問題。長期面對自然災害和家庭經濟壓力，使得許多孩子感到焦慮和無助。根據調查，在受災地區長大的孩子中，有相當一部分出現了焦慮、抑鬱等心理健康問題，而這些問題又進一步影響他們的學習能力。

氣候變遷加劇了不同地區之間的教育差距，貧困地區的學生則面臨更大的教育挑戰，且在未來競爭中處於劣勢。如南蘇丹的學校因熱浪而下令關閉，近年來更因嚴重的洪水，對南蘇丹學校造成了重大干擾，在這裡，平均而言，孩子們一生中完成的正式教育不到五年。

在COP30的周邊會議上，來自孟加拉人權和治理組織Manusher Jonno Foundation的氣候變遷計畫經理瓦赫德（Md Ahsanul Wahed）指出，氣候變遷也可能引發不同性別之間的教育差距，在孟加拉的偏遠地區，女性更容易因極端天氣事件而失去受教機會。許多家庭在受到氣候變遷影響時，會選擇不讓家中的女孩去學校，他們要優先支持災後復原和家庭收入，甚至衍伸出童婚議題，這也重創低收入國家的性別平等目標。

各國政府該如何因應？

為了減輕氣候變遷對教育系統的衝擊，各國政府應制定有效政策。例如，可以改善學校基礎設施，加強防災措施，以確保在極端天氣事件中保護學生安全。各國應擴大投入教育資源，以確保每位學生都能平等接受教育，並強化遠距教育的解決方案，讓學生有機會更彈性獲得教育機會。此外，應將氣候調適融入課程，及早讓孩子學習如何面對洪水、高溫等災害。

同時，社會資源應優先挹注最容易受影響之地區，以支持那些因氣候災難而失去教育機會的孩子。例如，聯合國教科文組織（UNESCO）的教育調適方案，與世界銀行（World Bank）的教育應變基金，已幫助數百萬名學生恢復學習權利。

回到台灣，環境部於今年6月邀集響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，希望攜手擬定抗高溫行動路徑。台灣綠能公益發展協會（TGECA）作為聯盟之一，推出「酷涼魔法使」系列教育活動，不只希望提高學生對高溫調適的知識和技巧，也希望讓學生反思哪些族群特別容易受到極端高溫，運用同理心和解決問題的能力。

氣候變遷正成為阻斷下一代教育的一大挑戰，也影響社會長期發展。保障教育權與氣候行動密不可分，必須透過政府、社會和個人的共同努力，才能確保所有學生都能享有平等且持續的教育機會，共同為下一代創造一個更安全、更永續的未來。