氣候績效指標台灣列後段班 環部：評比方法有爭議

（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣候變遷績效指標（CCPI）評比，台灣今年為60名、較去年上升1名，但仍屬後段班。環境部說明，CCPI評比方法有爭議，包含日本、加拿大等多國也提出質疑；台灣排碳量仍呈現下降趨勢。

德國看守協會（Germanwatch） 與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）在「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）期間對各國進行氣候變遷績效指標評比（Climate Change Performance Index, CCPI），於18日晚間發布。

今年的CCPI評比中，台灣雖較去年上升1名，但整體仍位於後段班。

環境部氣候變遷署昨晚發布新聞稿表示，CCPI評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。近期「全球碳預算報告」指出全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告預估台灣2025年預估比2024年下降2.1%，也是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

此外，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30%。但在亞洲主要國家中，僅台灣（減少9.6%）及日本（減少23.5%）呈現下降趨勢。

環境部說明，CCPI的評比方法是該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此進行評分。其設定台灣每人排碳約2.26公噸，韓國2.18公噸、日本3.30公噸，甚不合理，過去台灣及其他國家多次向該機構反映，惟其都不予採納，日本及加拿大亦在今年CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。

環境部說，台灣以務實態度推動淨零轉型，碳費徵收制度亦已完備，正式邁入排碳有價時代；台灣並依循「巴黎協定」規範，提出國家自定貢獻（NDC 3.0），設定2030年及2035年溫室氣體排放較2005年分別減量28%正負2個百分點與38%正負2個百分點。

環境部強調，未來將持續強化跨部會協力與產業合作，完善減碳制度與技術創新，兼顧經濟發展與環境永續，展現台灣落實淨零轉型的決心與行動。（編輯：方沛清）1141119