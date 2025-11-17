氣候衝擊彰化芭樂量減價飆新高 農會估12月底回穩

（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化縣芭樂受7月颱風及豪雨影響，產量大減，價格創新高；社頭鄉農會總幹事蕭良珍今天表示，預估12月底逐漸恢復供應，為提高產業韌性，呼籲農民做好產期調節。

彰化縣百大果菜生產合作社理事主席陳建隆接受媒體聯訪表示，芭樂全年皆有產，但今年7、8月下豪雨，造成淺根芭樂大受衝擊，落果嚴重，導致現階段可採收芭樂僅剩往年同期的2至3成；過去同期芭樂拍賣價每台斤新台幣50元就很高，今年已快突破60元，從來沒遇到這麼貴。

廣告 廣告

陳建隆說，芭樂開花到結果至少4個月，預估12月下旬會逐漸回穩到5、6成，農曆過年應能恢復正常產量。

中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍表示，今年因氣候關係，整體芭樂損失7至8成，農民生產數量大幅減少，造成拍賣市場價格變高，評估目前栽植狀況，再1個多月即能回穩，請消費者不用擔心。

蕭良珍也告訴中央社記者，部分芭樂農民有做好產期調節，近期仍有芭樂可販售，因此呼籲農民進行適當栽培管理，農會也會協助農民，包括邀請專家指導農民如何於雨後照料樹木等，減少損傷。（編輯：陳仁華）1141117