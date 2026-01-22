「氣候調適韌性中心」最快明年初啟動 預算由碳費支應

總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(22日)下午召開第六次委員會議，環境部長彭啓明晚間在會後記者會上表示，國科會與環境部將推動成立「氣候調適韌性中心」，預計最快明年初啟動，相關預算由碳費支應，希望結合各界推動各項調適計畫，因應氣候風險。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」22日下午召開第六次委員會議，環境部長彭啓明在會中表示，政府將啟動新一期「2027-2030國家調適行動計畫」，也將規劃籌設行政法人「氣候調適韌性中心」，推動各項抗高溫與禦低溫的調適行動。

廣告 廣告

彭啓明晚間在會後記者會上表示，氣候調適與減碳概念不同，相較於減碳是立即性的工作，調適是長期性的行動，且全球氣候仍在變化中，極端氣候對於民眾、尤其是高齡者造成健康風險，而我國現行架構無法應付未來的氣候調適，因此，國科會與環境部經過相當多次跨部會協商後，決定攜手成立「氣候調適韌性中心」。

彭啓明指出，該中心的首要任務便是整合資料、設定行動方案，協助中央與地方政府共同推動調適行動，希望最快明年初可正式啟動。他說：『(原音)調適是救台灣，我們認為這個部分很需要積極的有一些落地的一個行動，所以才會積極的想要成立這個氣候變遷的調適韌性中心，不過這個中心未來也是同樣的要報請行政院的同意，然後立法院的立法通過之後，我們希望最快可以明年初就來啟動做這些事情。』

彭啓明表示，「氣候調適韌性中心」相關預算將由今年收到的碳費支應，不會另編公務預算，也希望該中心可以吸引到更多年輕與專業的人才。

根據環境部報告，「氣候調適韌性中心」將結合政府機關、產業界、學術界、國際合作、地方社區，包括支持政策規劃、促進產業韌性、轉譯科學研究、對接國際發展、協助地方落實，共同因應氣候風險。(編輯 : 廖奕婷)