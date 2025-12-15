氣候變遷下最脆弱 南蘇丹抗洪困境

氣候變遷之下最脆弱的國家許多來自非洲，南蘇丹是全球第7最容易受到氣候變遷衝擊的國家，光是今年就有超過30多萬人，因為洪水流離失所。在非洲最大溼地裡的一座小村莊，約有2千名村民仍堅守家園，每天以黏土跟草把土地墊高，防止被水淹沒。

潛入水中徒手撈起泥巴，再與紙沙草混合，在南蘇丹阿庫阿克村，村民每天都必須像這樣重建河堤。 村民 曼揚：「當水位上漲時，我們就用草和泥土來建造這些島嶼，我從出生起就一直這樣做。」

阿庫阿克村 位在南蘇丹尼羅河水網的低窪地帶，屬於非洲最大溼地「蘇德溼地」的一部分，家家戶戶靠捕魚自給自足，但隨著氣候變遷，洪水更加頻繁，人們每天得花上更多時間墊高家園，不讓水吞沒。村民 杜奧特：「我們在這裡生活很艱難，但我們沒得選 這比去城裡好，去城裡我們什麼都沒有，因為我們村受教育的人不多，找不到工作 至少在這還能捕魚維生，我們唯一缺少的就是其他食物，因為洪水氾濫 這裡無法耕種。」

聯合國指出，南蘇丹是全球第7個最容易受氣候變遷衝擊的國家。過去洪水通常會在11月到隔年1月的乾旱季節消退，但多年連續且破紀錄的洪災，已永久改變地貌。 村民 托恩：「我無法說我們的生活是好是壞，你們也看到了，我們在這裡的生活是怎樣的，我們受苦 但我們不會離開，因為這是我們的土地。」

根據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）統計，光是今年，南蘇丹就有超過37.5萬人因洪水流離失所。在阿庫阿克村，人們仍相信大水終究會退去。目前仍有約2000名阿庫阿克人堅守家鄉，等待土地恢復乾燥、再次種植作物的日子到來。

