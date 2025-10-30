【氣候變遷下的新挑戰】兩日氣溫驟變與中風風險提升的關聯性──台灣20年資料大數據分析
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
最新研究揭示氣候變遷下的健康警訊——短期氣溫劇烈變化大幅提升中風風險。國衛院與災防科技中心分析20年超過110萬名中風患者資料發現，兩日內氣溫驟升或驟降皆顯著增加缺血性與出血性中風風險。極端高溫與低溫同樣具危險性，提醒高風險族群須加強防護。
在全球氣候變遷加劇的背景下，極端氣候與人類健康之間的連結逐漸浮現。近期一項由國家衛生研究院與國家災害防救科技中心聯合主導的研究，揭示了「短期氣溫劇烈變化」對中風風險的關鍵影響，並於2025年4月刊登於國際醫學權威期刊《The Lancet Regional Health – Western Pacific》。
這項研究整合2001年至2020年橫跨20年的健保資料庫與氣象數據，分析超過110萬名首次因中風至急診的患者紀錄，是目前亞洲少見的大規模氣候與健康交叉分析研究，首度將「兩日內氣溫變化」作為主要風險因子進行量化探討，並納入空氣污染等環境變數進行控制。
氣溫劇烈變化為新興中風風險因子研究結果指出，兩日內氣溫驟升或驟降，皆顯著增加不同類型中風的風險：
當兩日內氣溫驟升超過6°C時，缺血性中風風險提高逾2倍；若升幅達16°C以上，風險更達高峰。
當兩日內氣溫驟降超過14°C時，出血性中風風險提升2倍，缺血性中風風險也增加，但幅度略低。
相較之下，單日的「日溫差」也會造成中風風險上升，但影響幅度明顯不如「兩日溫差」顯著，顯示氣溫的快速變動比單日高低溫差更具預測性與危險性。
高溫與低溫仍是不可忽視的風險
除了溫差的劇烈變化，研究同時確認了極端高溫與低溫本身的風險性：
當日最高氣溫高於35°C時，缺血性中風風險顯著增加。
當日最低氣溫低於16°C時，出血性中風的風險上升。
這些數據進一步強化了「氣候穩定性」的重要性。無論是極端溫度或溫度劇變，都可能透過血壓波動、血液黏稠度改變、自律神經系統失衡等生理機制，誘發腦血管事件的發生。
預防策略與臨床意涵
此項研究提供了明確的實證基礎，有助於臨床醫師與公共衛生決策者採取更前瞻性的預防措施：
強化健康氣象預警系統，於氣溫劇烈變動前釋出健康風險警示，尤其針對高風險族群（如年長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者）。
加強居家保暖與降溫措施，並建議患者於天氣劇變期間，避免劇烈運動或忽冷忽熱的環境轉換。
整合氣候變數進入中風風險預測模型，提升社區健康照護的敏感性與即時性。
這項橫跨二十年的研究不僅讓我們重新認識中風的環境觸發因子，也再次提醒我們：「氣候變遷早已不再只是環保議題，更是每個人體健康的現實挑戰」。在臨床端、政策面與民眾層面，都亟需以跨領域的思維，因應這波氣候健康危機。
參考資料
Wu, C.Y., et al. (2025). Short-term temperature variability and risk of stroke in Taiwan: A nationwide 20-year cohort study. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 50, 100350.
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥【氣候變遷下的新挑戰】兩日氣溫驟變與中風風險提升的關聯性──台灣20年資料大數據分析
其他人也在看
八旬婦罹患零期「肝癌」 「電燒治療」尋求根治！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】83歲的黃女士因身體不適到台北慈濟醫院就診，就診過程中意外發現肝功能異常，進一步檢查發現一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為第零期肝癌，同時也發現黃女士患有B型肝炎，卻因沒有症狀所以不曾進行相關治療。所幸發現及時，由台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師執行電燒治療，術後三天黃女士順利出院，目前僅需定期追蹤避免復發。 一旦感染過B、C型肝炎 恐提高肝癌風險 鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘則與脂肪肝或酒精肝等有關。雖然隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險，且患者年齡層有增加趨勢。 肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期則多發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，嚴重影響生活，因此及早發現與治療是重要關鍵。 肝癌初期「電燒治療」可根治 超音波導引提升安全性 根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年。「在第零期使用電燒治療普健康醫療網 ・ 1 天前
桃園假日就醫不再難！4處UCC輕急症中心11／2上線
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自 11月2日 起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。中時新聞網 ・ 1 天前
搶救中風病患分秒必爭 彰基醫院啟動「黃金救命線」
秋冬季節，是罹患「中風」的高危險期；因此，彰化基督教醫院，在「世界中風日(World Stroke Day)」過後，從11月份起，將結合各醫療院所與各消防救護單位，特別以「認識徵兆、立即行動」為主題，中廣新聞網 ・ 11 小時前
女子吃胃藥「姨媽遲到一個月」 藥師：荷爾蒙被改變了！
一名女性在服用腸胃藥後，發現月經竟然延遲了整整一個月。藥師洪正憲經評估後指出，這可能是因為使用含有Domperidone成分的胃藥所導致，這種藥物會阻斷多巴胺對垂體的作用，可能使泌乳素升高，進而抑制荷爾蒙分泌，影響女性月經週期。中天新聞網 ・ 1 天前
《泥娃娃》挾7600萬稱霸電影聲量榜 張軒睿驅魔曝續集彩蛋
LINE TODAY電影聲量榜最新排名出爐，票房突破7600萬的《泥娃娃》不但登2025年國片票房第3名，本周再連莊電影聲量榜冠軍，柯震東也在直播中放話：「《泥娃娃》如果破億的話，下1集就有我！我就演泥娃娃囉！」太報 ・ 1 天前
《生醫股》注意股：順藥 近5日跌28.68%
【時報-台北電】順藥(6535)於29日遭櫃買中心列入注意股，原因為最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達24.83%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣91.5元(第一款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣91.5元(第十一款)。29日收盤價為227.50元。 順藥(6535)近3日股價跌18.46%，近5日跌28.68%，近5日成交均量1560張。近5日三大法人賣超500張，外資賣超476張，自營商賣超24張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 1 天前
非洲豬瘟「觀察監測期」過半 僅梧棲單一案場陽性
台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，非洲豬瘟中央前進應變所今（30）日在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，由農業部次長杜文珍主持，因市長盧秀燕陪同行政院長卓榮泰視察文山掩埋場，台中市府今日由副秘書長張大春列席。自由時報 ・ 1 天前
蔣勳眾生平安皆大歡喜特展暨新書發表會 感動登場
以池上駐村創作的美學大師蔣勳「眾生平安．皆大歡喜」展覽開幕及《池上 萬安 龍仔尾 貓》新書發表會，在池上鄉蔣勳書房舉行，展期到明年8月2日，蔣勳以疫情期間駐村池上龍仔尾的生活體驗為背景，書寫人與自然、國立教育廣播電台 ・ 1 天前
秋冬傳染病高峰期 豐原醫院啟動疫苗第二波接種
因應秋冬傳染病高峰期即將來臨，衛生福利部豐原醫院自11月1日起，將啟動第二波公費流感與新冠疫苗接種服務，提醒民眾接種疫苗。中時新聞網 ・ 1 天前
金大攜手金門官窯推陶瓷展 匠師挑戰藝術創作
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）金門大學與全台唯一官窯金門縣陶瓷廠推出以青花瓷為發想創作展，陶瓷廠長林蔚尚說，此次展覽鼓勵匠師挑戰藝術創作，陶瓷廠未來也盼打造新產業，正籌劃觀光工廠展現新面貌。中央社 ・ 1 天前
國際醫療專家齊聚一堂！部桃揭秘「慢性傷口照護」最新趨勢
衛生福利部桃園醫院護理部30日舉辦「學術暨國際交流研討會－慢性傷口照護實務研討會」，邀請紐西蘭、新加坡與台灣臨床專家共同探討慢性傷口照護的臨床經驗與新趨勢。中天新聞網 ・ 1 天前
鼎興何宗英定讞入監 另案又判7年6月
（中央社記者劉世怡台北30日電）醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向永豐銀行詐貸超過新台幣6億餘元，判刑6年4月定讞，已入監執行。何宗英另涉銀行違法放貸案，一審判刑9年2月，二審今天改判7年6月，可上訴。中央社 ・ 1 天前
台日高校交流 珍奶及原民舞蹈成學生交流共通話題
日本福岡雙葉中學師生140人今（30）日來到新竹市光復高中進行文化及情境交流，學生也透過舞蹈表演及動漫人物秀和一起手搖珍珠奶茶打開交流視野，透過英文的串連，展現最佳的語言實作與文化理解，讓兩校國中生都留下美好的互動學習印象。光復高中表示，此次交流緣起於2年前校內應用日語科教師帶隊赴日本福岡，進行為期自由時報 ・ 1 天前
《生醫股》注意股：順藥 近5日跌33.87%
【時報-台北電】順藥(6535)於30日遭櫃買中心列入注意股，原因為最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達42.3%(第一款)。30日收盤價為205.00元。 順藥(6535)近3日股價跌24.35%，近5日跌33.87%，近5日成交均量1636張。近5日三大法人買超192張，外資買超316張，自營商賣超124張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 16 小時前
毛豬禁宰！宜蘭「三民大飯店」店休5天 肉羹老店限量供應
非洲豬瘟禁宰禁運至下月6日，宜蘭宣布再加1週「禁運」外地豬，宜蘭知名大鍋滷味店礁溪「三民大飯店」撐不住沒貨源，公告只能撐到本週日，下週一起將店休5天；肉羹老店「阿娘給的蒜味肉羹」避免斷貨，也限量供應外帶組合包，目前店休至本月31日。營業超過30年的「三民大飯店」，位在礁溪鄉省道旁，每到假日大排長龍，自由時報 ・ 1 天前
14歲少年「尿不出來」急送醫！驚見膀胱「塞滿38顆水晶寶寶」最大如鵪鶉蛋
中國武漢市日前發生一起有驚無險的事件，一名年僅14歲的少年竟將38顆「水晶寶寶」塞進尿道，結果水晶寶寶吸水後不斷膨脹、撐滿膀胱，害得少年「想尿又尿不出」，嚇得家長趕緊帶其送醫急救。所幸經過武漢兒童醫院專家連夜緊急手術，少年最終脫險。鏡報 ・ 1 天前
賴慧如現蹤婦產科「遭疑懷孕」！本人露面鬆口了 揭老公1貼心舉動
賴慧如2023年與國標舞老師劉家銘登記結婚，昨（29）日現蹤婦產科被粉絲巧遇，對方還神祕笑說「放心，我不會說出去的」，似乎誤以為她有喜。今日她出席唱片公司「時代創藝」記者會，受訪澄清沒有懷孕，而是因為健康檢查發現泌乳激素過高，為了備孕才前往婦產科諮詢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
開封米袋瞬間崩潰！黑色小飛蟲狂竄 稻農曝1保存神招：換這容器超有效
許多人家中都會儲放白米，也難免遇過米裡長出米蟲的情況。日本近年爆發缺米危機，政府啟用儲備米供民眾購買，但有日本人發現，買到的米中竟長出大量小黑蟲，不僅外觀噁心，甚至還能飛。對此，有稻農建議，買回家的米最好裝進寶特瓶中，再放入冰箱冷藏保存。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
政院拍板移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工「首設菲律賓延攬中心」
國內長期飽受缺工之苦，行政院會今天（30日）通過勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰強調，面對本國勞動力持續縮減，政府除了設法提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，也必須同時解決產業缺工中廣新聞網 ・ 1 天前
假日傷病免跑急診！「假日輕急症中心」11月上路，全台13據點一次看
健保署預告，假日輕急症中心（UCC）將於11月試辦上路，全台共設立13處據點，讓輕症、急症患者能在假日就醫。UCC的醫療科別有哪些？醫療費用怎麼算？該如何分辨病情屬於輕症或重症？ 台灣人動不動就掛急診，不完全是因為不懂醫療分級、濫用醫療資源，更可能是資訊不足、醫療制度設計造成的。 根據《康健雜誌》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，醫改會調查結果顯示，近6成民眾假日跑急診，是因為不知道哪裡有診所能看病；另有26%則是難以判斷病情是否嚴重。此外，國內假日診所平均開診率僅16.7%，求醫無門的輕症患者通常只能去急診。 假日輕急症中心的設立，正能補上這塊缺口，讓輕症患者能有更清楚、更方便的就醫選擇。 什麼是假日輕急症中心？涵蓋科別有哪些？ 健保署公布，為落實醫療分級、紓解急診壅塞的問題，2025年11月1日至2026年12月31日期間，將試辦假日輕急症中心，在週日及國定假日上午8時～晚上24時收治病患，讓輕急症病人可即時獲得醫療照護，把急診醫療資源留給病況緊急的重症病人。 假日輕急症中心除了設置急診，同時段也會開放內（兒）科系、外（骨）科系。此外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，亦可採康健雜誌 ・ 1 天前