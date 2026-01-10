氣候變遷下降雪量不足 日本2025營運滑雪場創新低
據日本滑雪場產業協會表示，儘管來自海外遊客的需求增長，但由於氣候變遷導致降雪量不足，日本2025年營運中的滑雪場數量降至歷史新低，比1999年創下的高峰下降40%。
共同社報導，日本纜車運輸協會(Japan Funicular Transport Association)表示，日本去年僅有417座滑雪場營運，低於1999年的698座。儘管一些滑雪場推出了優惠活動以吸引更多遊客，但設施老化和日本國內旅遊低迷仍造成衝擊。該協會負責提供日本全國滑雪場的相關資訊。
在1989年首次調查時，日本共有636座滑雪場，一直到1999年的10年間，滑雪場數量持續增加。2006年開始降至600座以下，2014年降至500座以下，在隨後的調查中，滑雪場數量屢創新低。
在2025年，日本北端的北海道擁有最多座滑雪場，共有92座，其次是日本中部的長野縣和新潟縣，分別有80座和46座。
與此同時，日本的外國遊客數量持續創下新高。根據日本國家旅遊局統計，在2025年前11個月，日本共接待3,907萬人次的外國遊客，已超過2024年全年的3,687萬人次。
儘管外國遊客數量增長，國內旅遊卻出現下滑。日本的2025年休閒產業白皮書顯示，在2024年，日本只有280萬人表示自己曾經滑過雪，而2015年這一數字為480萬人。
為了刺激國內遊客數量，部分滑雪場近來放寬規定，不僅開放遊客攜帶寵物犬一同滑雪，也允許單純搭乘纜車賞景，吸引不以滑雪為目的的旅客前來。
根據日本氣象廳統計，日本全國氣溫低於攝氏0度的天數逐年減少。日本纜車運輸協會秘書長高柳誠(Makoto Takayanagi，譯音)表示，氣候變遷迫使部分滑雪場縮短營運時間。
他說：「事實上，許多滑雪場業者由於人工造雪耗費的電費、人員成本和維護費用等壓力被迫關閉。」(編輯：鍾錦隆)
