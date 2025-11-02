氣候變遷下，17世紀的台江內海將重現台南？專家：撤退是選項

你可知道，17世紀台灣南部曾有台江內海，當時台南民眾，出門辦事或者運貨常得靠小船往返；現今的七股瀉湖，就是其中一小部分。但氣候變遷可能讓內海「再現」？最近學者比較七股潟湖沙洲過去30年來的航拍圖，發現沙洲不斷變薄、變淺，並持續往內陸退縮，預示著在氣候變遷加劇的現代，幾百年前的台江內海於未來再次復活，「 不見得是不會發生的未來。」到底原因為何？七股人該如何因應？一文完整解析，氣候變遷揭示的驚人未來。

氣候變遷加劇，近期台灣發生多起與水有關的災害，包括7月的丹娜絲颱風及西南豪雨，台南溪北地區頻傳淹水，釀重大災損；9月底樺加沙颱風挾帶的驚人雨量，也連帶讓花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，泥水淹沒下游的光復地區，帶走19條寶貴性命。這些案例，顯示氣候變遷的影響正逐步升級，而台灣過去的治水哲學，則必須順勢改變。

成功大學防災教育中心主任王筱雯在水利署舉辦的論壇建議，要減緩、調適氣候變遷帶來的挑戰，在談氣候風險時，不再只能看氣候變遷本身，也必須把地方的歷史、文化、經濟等脈絡納入考量，建構以「社區為本」的氣候變遷調適，否則常常會陷入所謂「不當調適」的窘境。

所謂的以「社區為本」的氣候變遷調適，主要是要將兩項考量因素納入在內，分別是：科學資訊，例如氣候變遷模型的長期預測、預報、氣象站收集數據的趨勢資訊；在地智慧，例如在地文化歷史、對在地趨勢和變化的了解、過去遇到類似衝擊所使用的策略。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，泥水淹沒下游的光復地區。黃菁慧攝

七股沙洲倒退800公尺，2原因導致

王筱雯以團隊在七股的研究為例。從「在地智慧」看，潟湖多、濕地多、鹽田多的七股，除了是世界瀕危保育鳥類黑面琵鷺的重要棲地外，鹽田多、潟湖多、加上靠海的地理特色，也為當地培養了海產、潟湖遊船等文化經濟，濕地並提供當地大量的滯洪空間，顯示人類早就與自然共生。

但從「科學資訊」方面提供的資訊，顯示七股面臨氣候變遷挑戰不容小覷。航拍圖顯示，1989年至2023年間，七股沙洲持續變薄、變淺，且不斷往內陸退縮，特別是潟湖外最北的那塊沙洲，已退縮將近800公尺，成為今年7月份丹娜絲颱風重創南台的關鍵因素。

王筱雯說，沙洲會變薄、變淺，且持續往內陸退縮，最主要的因素就是沙源不足，原因有二，一是曾文溪上游於1970年代建成曾文水庫後，大量地沙被攔蓄在上游，縱然近幾年水庫有排沙，但排出的還是相對的細粒料；再來，為了保護漁塭，政府在岸邊建構大量的堤防，導致沙子從流到河口後，也被這些堤防攔截，提前淤積在堤防下，沙子到不了北邊的沙洲，導致沙洲持續往內陸退縮。

特別是現今的七股瀉湖，其實就是17世紀台江內海的一部分，她示警，「當我們的沙洲變薄、變淺，有沒有可能有一天台江內海再現？聽起來很可怕，但是在我們面臨各種氣候衝擊下，它不見得是不會發生的未來。」

除了沙洲沙源變少，從距離七股最近的氣象署將軍測站觀察的海平面上升趨勢，2002年至2021年，七股海平面上升速率，平均每年將近7毫米。若有一天海平面上升到一定程度，沙洲不再能扮演第一道防線的角色，且暴潮潮位也超過現階段的海提標準，若什麼都不做，未來很可能七股大多數的地方，都會成為水鄉澤國。

曾文溪上游於1970年代建成曾文水庫後，大量地沙被攔蓄在上游。張智傑攝

風災過後，氣候變遷不再只是天氣變熱而已

未來七股如何因應氣候衝擊帶來的風險？王筱雯率領的團隊透過科學資料，設想兩個願景，一是有管理的撤退（Managed retreat），二是堅守陣線，而這兩種願景，都需要跟在地民眾進行對話與溝通。

所謂「有管理的撤退」，是設想沿海地區已無法透過任何手段，減緩長期溢淹的狀況，必須提早進行撤退轉移。她指出，在與當地民眾訪談的過程中，雖發現當地人仍希望依賴防護工程，但也有民眾指出，若提早討論，且政府能提供一些配套措施，提早撤退不是不可能的任務，政府與當地人的溝通與討論，必須現在就開始進行。

至於堅守陣地方面，王筱雯以濕地為例，現在七股濕地旁就緊鄰著漁塭等場址，未來如果能借鏡國際正在討論的作法，將這些場址轉為「多功能濕地」（Working wetland），使其未來成為一種「過渡濕地」，不但可恢復自然植被與生態過程、著重與受保護濕地的聯通性，也可為內陸地區提供防災緩衝，面對海平面上升的狀況，「多功能濕地」更可作為鳥類的退避棲地，並持續用於養殖等低強度的休閒觀光活動。

她觀察，在7月丹娜絲風災過後，許多當地人突然理解到，包括「有管理的撤退」、「堅守陣線」等選項的討論，是有必要、意義的。這也顯示，面對氣候變遷的衝擊，民眾不再只是覺得天變熱而已，如何因應變遷帶來的挑戰，社區也開始在思考，自己可以做怎樣的改變來進行調適。