氣候變遷作祟 樹木死亡率倍增

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法國森林觀測資料顯示，過去10年樹木死亡率已增加一倍，在知名的楓丹白露森林，科學家透過感測器，監測樹木體內水分變化，發現熱浪與乾旱正在破壞樹木體內的輸水系統，導致森林持續衰退。隨著極端氣候越來越頻繁，歐洲森林的未來也亮起警訊。

一棵橡樹早已枯死，卻仍矗立林間，這裡是法國的楓丹白露森林，面對越來越頻繁的熱浪與乾旱，科學家更需要監測樹木，如何在缺水壓力下掙扎求生。

森林生態系觀測站主管 尼古拉：「樹木就像一根巨大的水柱，白天陽光照射時 葉片蒸散作用，會把水分向上吸，樹幹會微幅收縮，這些變化肉眼幾乎看不見，但儀器都能測量出來，夜晚時 樹木重新吸收，土壤中的水分，樹幹又會稍微膨脹。」

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根據法國森林觀測資料，近10年來，樹木死亡率已增加一倍。研究人員在樹幹裝設高精度感測器，每15分鐘記錄一次變化，發現缺水會讓樹木停止生長。

森林生態系觀測站主管 尼古拉：「乾旱發生時 ，樹木夜間補充的水分，不再足以彌補白天流失的水分，於是一天又一天，樹幹直徑逐漸縮小，我們就能觀察到，持續收縮的現象。」

當缺水現象加劇，還可能破壞體內輸水系統，導致整棵樹逐漸衰亡。

森林生態系觀測站主管 尼古拉：「在這種收縮現象背後，樹木體內的水分輸送，也可能出問題，輸水管道可能會栓塞，也就是形成氣泡 導致水柱中斷，無法將水送往高處枝條，樹木可能因乾旱壓力，而逐漸衰弱。」

科學家警告，氣候變遷正迫使歐洲森林承受前所未有的熱壓力，了解哪些樹種能適應未來環境，將是保護森林的重要課題。

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