氣候變遷冬天不夠冷！台灣拜耳支持草莓生存危機 牽起環境、社會溫暖連結

色澤鮮美、香甜多汁的草莓，單吃就令人滿足，更是許多甜點不可或缺的配料。然而，氣候變遷加劇，台灣冬天不如以往寒冷，加上病蟲害威脅，使這項冬季高經濟作物面臨生存考驗，其中又以豐香草莓首當其衝。

專精作物科學的台灣拜耳推出解方——生物刺激素「顧根勇欉」與「大嘎有看」，協助根系發育、強化生長韌性，讓辛苦的農民安心種植。不只如此，拜耳也將視野延伸到作物外，號召員工到人口老化嚴重的嘉義縣，跟獨居長者一起採收草莓，用行動串起人與人、人與土地的溫暖連結。

2025年12月16日，台灣拜耳員工前往人口快速老化的嘉義縣，邀請華山基金會服務的獨居長者一起採收草莓。

極端氣候衝擊農作物 看見台灣草莓生存危機

面對氣候風險，科技不再只是輔助，而是關鍵工具。台灣拜耳以「全民健康，無處飢荒」為使命，期許用科學力量解決世界難題。

拜耳持續在台灣進行示範和驗證。2023年，攜手新創團隊導入新型感測器、農務紀錄App，加強病蟲害和作物營養管理，生產出高品質文旦柚。2024年，在嘉義試種自家研發的佳穗9號玉米，並記錄生長過程，實地驗證拜耳種子的環境適應力。

談到今年選擇草莓的原因，台灣拜耳作物科學部門總經理杜月惠坦言，台灣草莓種植集中苗栗大湖，且清一色是新品種「香水草莓」，「豐香草莓」因為對氣候變化和病蟲害的抵抗力較弱，越來越少人栽種，「我們在想有沒有方法，協助農友重拾對豐香草莓的信心。」

台灣拜耳員工跟在地長者開心採收草莓。

再生農業改善土壤 生物技術助草莓強健生長

台灣拜耳與新生永續顧問合作，在嘉義草莓園示範種植。藉由拜耳研發的生物刺激素「顧根勇欉」、新生永續公司的專利工法，幫助秧苗存活率偏低的豐香草莓，在定植階段打好基礎，培養強勁根系，防止土壤病害侵染，同時誘導植物啟動系統防禦反應，增加抗病抗逆能力，在生長期與開花期持續使用，還能提升營養吸收能力。

另一款「大嘎有看」則以葉面噴施方式使用，補充植物所需的多種胺基酸，增強光合作用、抗逆境能力，支持草莓植株恢復活力及生長勢。

杜月惠指出，生物刺激素幫助作物長得更好，降低農民投入成本，呼應拜耳「再生農業」承諾，其核心是改善土壤健康、減少資源使用，卻能獲得高產量、高品質的收成。若能順利推廣出去，台灣拜耳期待為同樣遭遇暖化衝擊、草莓減產的產地如日本提供參考，解決全球共同難題。

邀請長者一同採收草莓 拉近不同世代的距離

不只是豐香草莓，農村人口老化同樣是不可忽視的課題。據統計，嘉義縣老年人口比例高達23.37%，位居全台之冠，青壯年人口出外打拚，留下長者守著空蕩蕩的家。所幸有社福團體在第一線守護弱勢長輩，例如全台設有近400個愛心天使站的華山基金會，提供免費到宅服務，包括關懷訪視、家務整理、陪同就醫、物資援助等。

看見人口老化問題，台灣拜耳攜手堉睿科技，打造以農場為媒介的社會療癒模式，邀請華山基金會服務的長者加入草莓採收行列，員工主動找爺爺、奶奶茶飲交流，進一步了解長者的日常需求。

台灣拜耳員工跟在地長者熱絡交談，聆聽彼此的人生故事，拉近世代之間的距離。

永續發展須兼顧環境與社會責任，面對氣候變遷挑戰，台灣拜耳以作物科學專業出發，從小地方著手，串起不同作物產業、融入暖心公益，一步步實現「全民健康，無處飢荒」願景。