氣候變遷成國安議題 邱若華籲氣象署成為相關策略中樞

立法委員邱若華在質詢氣象署時指出，氣候變遷不僅是環境問題，更已升級為國家安全的挑戰。雖然行政院已制定《氣候變遷調適行動計畫》，並要求各部會提升氣候韌性及風險治理能力，但目前氣象署在跨部會合作上仍以「資料提供」為主，缺乏主動和策略性的角色。

國民黨立委邱若華。（圖／邱若華臉書）

邱若華認為，氣象資料的應用不應僅限於預報，還應深入能源、防洪及農業災害等領域。太陽能和風能發電高度依賴氣候變化資訊，地方政府及產業界需要統一標準和具操作性的工具。儘管氣象署已推動氣候資料開發平台和氣候服務入口網，但仍應建立「臺灣氣候資料共享中心」，借鏡歐盟的做法，打造真正跨域整合的氣候服務體系。

廣告 廣告

邱若華質詢氣象署長呂國臣。（圖／邱若華臉書）

針對氣象署長提到的AI氣象預報計畫，邱若華也關注超級電腦建設的進展。該計畫投入高達70億元，目標在八年內將算力從21.32B提升至85B，將成為台灣近年來最大的AI科研投資之一。邱若華提醒，必須同步強化人才培育與國際合作，以確保技術轉型和科研能量的接軌。

邱若華強調，氣象署不僅是資料中心，更應成為「氣候行動的策略中樞」，主動連結各部會與地方政府，協助台灣在極端氣候下建立更具韌性的國家防線。

延伸閱讀

最新研究：全球若轉向植物性飲食 每年可避免1500萬人死亡

教宗出席氣候會議 與阿諾史瓦辛格一同呼籲終結氣候變遷

陸規模最大北冰洋科考團考察圓滿完成 實現首次載人深潛任務