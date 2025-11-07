氣候變遷改寫咖啡地圖 巴西羅布斯塔產量創新高

巴西聖埃斯皮里圖州聖加布里埃爾達帕利亞的羅布斯塔咖啡果實。（圖片來源：Reuters）

撰文＝編輯部

總部位於荷蘭烏特勒支的國際農業金融機構荷蘭合作銀行（Rabobank）固定發布全球農業與食品市場的研究報告，近期報告中指出，由於羅布斯塔咖啡（Robusta，在巴西當地又稱為Conilon）對於高溫、乾旱與病害更具抵抗力，巴西正積極將焦點從傳統的阿拉比卡咖啡轉向羅布斯塔。報告預估，2025年巴西的羅布斯塔產量將升至2,470萬袋（每袋60公斤），高於2020年的1,900萬袋，主要產區包括Espírito Santo與Rondônia兩州。

報告進一步指出，在巴西一些主要咖啡生長區域，過去50年中最高氣溫已上升1.3至1.6度攝氏，而平均降雨量則減少約93至211毫米。這些氣候變化正使阿拉比卡咖啡種植面臨壓力，而羅布斯塔成為更具適應性的品種選擇。面對更乾旱的環境，灌溉系統成為關鍵調適策略。目前約71%的巴西羅布斯塔農地已設置灌溉系統，並預期到2040年，灌溉面積可能擴展至36.38萬公頃。

成本與產量平衡：羅布斯塔的經濟誘因

種植羅布斯塔的初期投入成本相對較高，每公頃建設成本約為1.57萬美元（約新台幣51萬元）。不過，羅布斯塔相比阿拉比卡在單位面積的產量可高出約170%，這使得回本期可望在4年內達成。

此外，巴西擁有龐大的可用土地資源。報告指出，約有2,800萬公頃的退化牧場土地可轉為農業用途，為無砍伐擴張提供空間。透過這些土地轉型，巴西能在保護森林的前提下進行可持續的產業擴張。

歐盟法規助攻：即溶咖啡豁免帶動需求

另一推力來自歐盟對即溶咖啡的免砍伐法規豁免（instant coffee exemption）。由於即溶咖啡多以羅布斯塔為基底，其在歐盟市場不受嚴格的森林砍伐檢查，這將有助於提升羅布斯塔需求。報告認為，這項政策將進一步刺激巴西羅布斯塔產能的加速成長。

目前巴西在羅布斯塔農地導入灌溉被視為一大趨勢。若這一策略成功，其生產彈性將大幅提升。報告也指出，即便阿拉比卡因降雨與氣溫變動受到影響、產量受壓，羅布斯塔的穩定性可能令整體咖啡供應更具韌性。

實際上，2025年巴西的羅布斯塔收成已在進行中，甚至有專家指出可能超出預期。報告提到，在Espírito Santo州與Rondônia州的Conilon（屬於羅布斯塔的一類）收成正強勁進行，估計可達超過1,700萬袋（每袋60公斤）的規模。

雖然整體咖啡產量預估因乾旱等因素可能下降，但羅布斯塔的增長有望部分彌補阿拉比卡的減產。根據Rabobank的估算，2025、2026年巴西整體咖啡產量可能下降約6.4%，但羅布斯塔部分仍預計成長7.3%至2,470萬袋。

國際市場影響與未來挑戰

巴西快速擴張羅布斯塔生產，不僅改寫全球咖啡供應格局，也可能對價格與貿易流向造成深刻影響。即溶咖啡、濃縮咖啡與冰飲市場對羅布斯塔的需求攀升，也為巴西提供出口優勢。

然而挑戰也不容忽視。首先是投入成本高昂，雖然高產能可回本，但中小型農戶要承擔初期資本壓力。其次，水資源管理與灌溉基礎設施需求大，尤其在乾旱區域。再者，土地轉型仍須法律、環境與政策支持，尤其要避免森林砍伐。最後，雖然歐盟開放即溶咖啡的砍伐豁免，但其他市場與消費者對咖啡的可追溯性與永續性要求正持續升高。

Rabobank指出，這波羅布斯塔的擴張浪潮不僅強化了巴西在全球咖啡供應鏈中的主導地位，也可能重新塑造未來10年的咖啡價格與貿易格局。

審稿編輯：林玉婷

參考資料：Reuters，Brazil poised to lead global robusta coffee farming on expansion potential, report says