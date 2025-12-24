氣候變遷改寫咖啡風味 巴西農民改種羅布斯塔豆

巴西身為全球最大阿拉比卡咖啡豆生產國，正面臨氣候變遷挑戰。溫和口感的阿拉比卡豆種植難度升高，部分農民轉向耐高溫、抗病的羅布斯塔豆，雖然風味更苦，但更具韌性。專家預估，未來幾年巴西咖啡風味可能出現改變，市場結構也將重新洗牌。

走進巴西的咖啡農場，農民忙著修剪一排排咖啡樹，為下一個收成季做準備。這裡原本是巴西傳統的咖啡種植區，長年以阿拉比卡咖啡為主，但近年氣候變遷帶來的乾旱與高溫天數增加，讓阿拉比卡咖啡豆的栽培風險大幅提高，也迫使農民重新思考未來的種植方向。隨著環境條件改變，越來越多農民開始評估改種對氣候適應力較強的羅布斯塔品種，其中包括巴西在地的康尼隆與卡內弗拉咖啡。

聖埃斯皮里圖精品咖啡中心協調員岡薩加指出，市場對高品質羅布斯塔的看法正在出現轉變。他表示，「近年來，人們對生產特種康尼隆以及特種卡內弗拉咖啡的興趣明顯增加。過去康尼隆常被視為品質較低，但這種觀念正在改變。如果採收方式正確，再加上良好的採後管理，就能展現出甜度、酸度、厚度與感官品質都相當出色的咖啡」。

目前全球咖啡市場主要由阿拉比卡與羅布斯塔兩大品種構成。阿拉比卡豆以酸度細緻、風味層次豐富著稱，長期深受消費者喜愛；羅布斯塔豆則以苦味較強、風味較為直接聞名，但因產量高、成本低，在商業咖啡市場占有重要地位。

受到極端氣候與國際貿易緊張局勢影響，今年咖啡價格屢創新高，也促使巴西咖啡農加快轉型腳步，投入更多資金改善採摘與乾燥技術，希望生產出符合市場需求的頂級羅布斯塔咖啡。頂級羅布斯塔咖啡合作社農業經理貢薩爾維斯表示，「現在不只有大型生產商致力於提升咖啡品質，許多合作社也積極推廣高品質康尼隆咖啡，整個產業正在往不同方向前進」。

巴西聖埃斯皮里圖州是羅布斯塔咖啡豆的核心產區。官方資料顯示，當地計畫在2032年前，將特種羅布斯塔咖啡豆年產量，從目前約一萬袋，大幅提升至一百五十萬袋。巴西國家咖啡出口集團負責人費雷拉指出，品質提升已成為明確趨勢。他說，「康尼隆和羅布斯塔咖啡豆的品質確實有顯著進步，尤其是在聖埃斯皮里圖州。這裡不只是巴西最大的產區，也是全球第二大產區。隨著科學研究、技術進步，以及國際消費者對高品質咖啡的需求增加，整體品質已大幅改善」。

羅布斯塔咖啡因含量較高，風味也比阿拉比卡更濃烈。專家觀察，年輕世代消費者對咖啡品種與烘焙細節的執著程度相對較低，更多時候會加入牛奶或糖漿，降低咖啡豆本身風味差異的影響。咖啡連鎖業者科克米斯特指出，「咖啡的品種很多，風味也各不相同，沖泡方式因人而異。羅布斯塔口感厚實，能產生濃郁的咖啡油脂，非常適合製作義式濃縮咖啡，帶有巧克力與堅果香氣，是很理想的選擇」。

根據美國農業部統計，過去十年間，全球羅布斯塔咖啡產量成長超過八成。分析師認為，巴西若能順利擴大高品質羅布斯塔的生產規模，不僅有助於因應氣候變遷挑戰，也將持續鞏固其世界最大咖啡供應國的地位。

