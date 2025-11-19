氣候變遷績效指標出爐！台灣獲「非常低」評價 環境部回應了

【高沛生／綜合報導】最新氣候變遷績效指標（CCPI）公布，台灣被評為「非常低」級別，引發外界對評比基準及可信度的討論。環境部質疑評比方式存在爭議，認為指標設定無法反映台灣排放下降與政策推動成果。

德國看守協會與歐洲氣候行動網公布最新 CCPI，將台灣、日本、韓國、澳洲、加拿大等多國列入「非常低」。環境部表示，我國溫室氣體排放自 2007 年達到高峰後逐步下降，近年更連續呈現下滑，相關趨勢亦獲歐盟委員會聯合研究中心（JRC）最新資料庫印證。

環境部指出，聯合國環境規劃署（UNEP）排放差距報告顯示全球排放量持續增加，但台灣仍屬少數排放下降並與經濟成長脫鉤的國家之一。依全球碳預算（GCB）推估，台灣 2025 年排放量仍可比前期降低。在亞洲主要經濟體中，僅台灣與日本呈現下降趨勢。

針對評比爭議，環境部表示 CCPI 採用自行設定的 2030 年人均排放量門檻，台灣、日本、韓國的標準差異極小，難以反映各國能源結構與產業特性。台灣及其他國家過去多次反映相關問題卻未被採納，日本與加拿大也在發布會上提出質疑。

環境部強調，我國持續依循《氣候變遷因應法》推動淨零轉型，碳費制度已完成上路準備，並提出新版國家自定貢獻（NDC 3.0），設定 2030 與 2035 年排放目標。未來將跨部會協力技術創新，兼顧產業與環境，展現台灣的氣候行動成果。

環境部貼出數據資料反擊，證明台灣排放量已顯著降低。環境部

最新全球碳預算報告，台灣被評為經濟成長與碳排脫鉤國家。環境部

