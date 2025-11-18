氣候變遷績效指標台灣倒數第9名 環境部批不合理、不具代表性

德國看守協會今日公布2026年版氣候變遷表現指標（CCPI）。（摘自德國看守協會官網直播）

德國看守協會今日公布2026年版氣候變遷表現指標（CCPI）顯示，台灣排名第59名，雖相較去年進步1名，卻是倒數第9名。環境部對此回應，CCPI 評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。事實上我國溫室氣體排放持續下降，且已公布2035年國家自定貢獻，今年碳費制度上路並依《氣候變遷因應法》推展各項工作。

環境部表示，CCPI評比項目包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用及氣候政策，評比方法是該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此進行評分，其設定台灣為2.26公噸CO₂／人，韓國2.18公噸CO₂／人、日本3.30公噸CO₂／人，甚不合理，過去我國及其他國家多次向該機構反映，惟其都不予採納，日本及加拿大也在今日巴西貝倫的CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。

環境部也指出，近期「全球碳預算（GCB）報告」指出全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告預估台灣2025年預估比2024年下降2.1％，台灣也是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一；國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30％，但在亞洲主要國家中，僅台灣及日本呈現下降趨勢。

環境部強調，相較於全球排放持續成長的趨勢，我國溫室氣體排放量持續下降，展現我國減碳政策已逐步發揮效益，積極回應國際社會對氣候行動的期待。今年聯合國環境規劃署（UNEP）排放差距報告指出「判斷氣候努力應同時觀察總排放量與趨勢，不能僅憑人均數據衡量」，這也顯示CCPI 的評比不具代表性。

環境部表示，我國以務實態度推動淨零轉型，碳費徵收制度已完備，並提出國家自定貢獻（NDC 3.0），設定2030年及2035年溫室氣體排放較2005年分別減量28％±2％與38％±2％，未來將持續強化跨部會協力與產業合作，完善減碳制度與技術創新，兼顧經濟發展與環境永續，展現臺灣落實淨零轉型的決心與行動。

