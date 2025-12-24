氣候變遷致農作損失 南韓農民對電力公社提氣候訴訟

慶尚南道咸陽郡，是南韓典型的農業鄉鎮。在這繼承種植蘋果家業的55歲農民馬龍雲，正忙著採收。但目睹近年氣候變化對蘋果的影響，讓馬先生憂心忡忡。

南韓果農馬龍雲指出，「今年9月10日到10月20日一直下雨，就算沒下雨，天色也是陰沉沉，蘋果樹葉無法行光合作用，果實就產生不出很多糖分，沒接收足夠日照，蘋果就紅不起來。」

代表含糖量低落的淺色蘋果，今（2025）年就佔收成的一半。此外，畸形與裂痕也越來越頻繁，極端天氣導致蘋果出現異變，讓馬先生損失慘重。

而地球暖化也在改變農作物生長，過去南韓的蘋果，聚集在東南部的大邱與慶尚道等地，但隨著氣候從溫帶演進至亞熱帶，蘋果生長地逐漸北移，江原道的蘋果栽種面積，20年來擴大了14倍。

曾任南韓氣象廳長的首爾大學教授南相哲對公視新聞表示，近10年來，全球氣溫平均上升1.1度，南韓卻上升2度，導致農作物合適耕作處，北上200公里。

國立首爾大學農業生命系教授南相哲說明，「碰到這種狀況，得改種其他新品種，但上了年紀的農民，種植與收成蘋果已幾十年，現在碰到農地得移轉，他們沒能力辦到，所以南韓農業也越來越艱困。」

氣候變遷重創農業，馬先生決定夥同全國各地農民共6人，向韓國電力公社提起氣候訴訟，理由是韓電有96%的供電，依靠化石燃料，占全國溫室氣體排放最大宗，達到30%之多。

馬龍雲說道，「我們希望韓電往後在能源政策上，能往永續與對環境友善的方向改變。」

目前海外已有期刊文獻，試圖對個別企業的溫室氣體排放量，還有該對承受氣候變遷損失的農民，擔負多少責任發表計算方法。律師正在廣泛圍參考外國經驗，並尋找最有力的應對方式。

律師金藝妮認為，「南韓政府都在研究，農民因氣候危機而擔負多少損失，代表損失範圍很大，也有重要性，我們會整合這些研究結果，同時針對農民們碰到的問題做深度訪談，以此收集證據予以證明。」

而面對當前農業困境，南教授表示，這是過去南韓步入現代化後，缺乏對農業的投資所導致。

南相哲表示，「我們生活富足起來，用實踐產業轉型所賺來的錢，以更低價進口糧食，所以我認為這40年，是我們忽略與失去農業政策的40年。」

公視國際記者楊虔豪報導，「這回氣候訴訟，農民們每人向韓電提出500萬韓元，折合新台幣11萬元的賠償，但馬先生表示，這遠遠不及今年豪雨對他果園所造成的損失，他希望透過訴訟，喚起更多人對氣候變遷的重視。」