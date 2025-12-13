氣候變遷解方 "水果偵探"追溯基因密碼

台灣水果王國之稱，而義大利、也是水果生產大國，但當地有一個現象，為了追求現代化，反而忽視了老品種水果，但它們才是最能適應氣候變遷的物種。因此有一位、被稱為水果偵探，努力在各地找回傳統品種。

仔細比對實品與文獻，義大利1位退休的農學家，正在為果農找出 因應 氣候變遷的解方。農學家兼研究員拉吉奧內：「失去多樣性，我們會失去糧食安全，以及生態系統，應對各種變化的能力。」

義大利是水果生產大國， 梨子的產量 位居歐洲第1、全球排名第3。但二戰後，隨著義大利 農業體系 的現代化，大多數的老品種，儘管風味獨特，卻都從 市場和餐桌上 消失了。現在，義大利出口的5種梨子，都是外來種，並占 總產量的80%以上。農學家兼研究員拉吉奧內：「義大利在農業領域，水果品種的更迭一直很頻繁，但過去 我們常看到，成百上千個品種並存，因為每個地區 每個山谷，都有各自的品種，農民常會根據自身需求 進行選擇。」

為了找回古老品種，拉吉奧內 翻閱無數文獻，主要是16、17世紀，文藝復興時期，經常出現在 聖母子像 繪畫中的水果。她還透過老農民的口述歷史，扮演起 水果偵探 的角色，希望在廢棄的花園和果園中，找到被遺忘的品種，更能抵禦 地中海 南部地區，氣候變遷帶來的種種挑戰。拉吉奧內說，她正在和時間賽跑，希望在老品種消失前，收集到這些本地的古老果實，保護義大利的農業遺產。

