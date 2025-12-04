氣候變遷 誰在發財？

今年剛過的COP30讓人失望，用碳大國美、英、日、法、中領導人都缺席。尤其是美國，川普連部長都沒有派出，簡直是全員缺席。

有些專家由失望轉而絕望，因為會議成果遠遠趕不上氣候危機。主要是：一、沒有更強的減碳承諾；二、化石燃料「逐步淘汰」沒有寫進正式文本；三、氣候基金沒有進展，發展中國家一直要求的資金（用於調適、減緩、損失與損害）未明確落實，也沒有清楚的金額、來源或時間表。

專家們慣常把這一年全球各種問題都怪罪在川普頭上，因為川普從上任開始，就放鬆各種環保措施，包括碳排放標準、重新開採已廢棄的煤礦及油頁岩，取消電動車某些獎勵措施。

追根究柢，其實人們還不夠警覺到氣候變遷所帶來的危險，企業因為有上下游客戶要求、有法令規定，不得不遵守氣候變遷的相關措施，但大部分仍是點到為止，普通人民更不清楚自己可以做什麼，以盡全球公民的責任。

氣候變遷這幾年，變成專家的遊戲。有人販賣恐慌、有人販賣商機，讓人感覺這不是關懷，而是生意。

首先英文縮寫滿天飛，NDC、TCFD、ISSB等，每一個都像是通往永續世界的密碼，但又遠得像隔著海，多數人聽得雲裡霧裡，小老百姓聽都聽不懂，如何認知、同感，進而改變？真正能產生力量的是「自己的感動」。

如此的資訊斷層裡，新的產業鏈悄悄長了出來。金融業、AI公司、顧問業、保險業，有人靠著氣候變遷賺進很多桶金，也有高人指點，公司如何遵守歐盟的規定，收費千萬元。

台灣成立碳權交易所兩年，各種「碳權仲介」、「永續顧問」、「AI盤查系統」如雨後春筍冒出來，固然幫助企業甚多，但過程不透明，有辦法的人掌握大筆碳權，就和3、40年前大戶掌握紡織品配額一樣，可以賣出獲取暴利，小企業要仰其鼻息。

很多保險公司把氣候變遷變成最新商機，例如氣候異常、天災頻仍，保險公司大幅提高保費，加州保險公司已經拒絕新客戶投保火災險；夏日溫度升高，極容易有熱傷害，台灣和東南亞保險公司醞釀開辦熱傷害保險。

的確，氣候危機已經達到空前頂峰。這幾天，我訪問雲林一些農產公司，從種蔬菜、孵育豆芽到牧養牛羊，這批青年農民感受到秋冬越來越晚來，撒種也得越來越晚，以前可以一年兩收的甘藷，現在只能一收了，未來自然條件將影響糧食供給。

去年全球氣溫已經突破升溫1.5度，全球近30年平均增溫速度約為過去100年平均速度的兩倍以上。每個人也有重大責任遏止全球升溫，例如減排垃圾、搭公共交通工具，減少使用一次性用品，如塑膠用品等。

台達電基金會執行長張楊乾從洗澡開始節約能源，例如國民健康署公布，台灣平均每人洗澡約10分鐘，張楊乾去年開始，洗澡時間減掉2/3，只有3分鐘，他呼籲每個人都如此做，必定能大幅減碳。

真正的氣候行動，就是在這兩端之間找到那條既真實，也能落地的道路。