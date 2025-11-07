氣候變遷、黃牛橫行、關稅加壓 社群熱潮下的抹茶供應危機

抹茶熱潮席捲社群媒體，日本原產地供應緊張，價格飆升。（圖片來源：FOOD DIVE）

抹茶（Matcha）作為被視為更健康的咖啡因替代品，憑藉其鮮豔的綠色與健康功能性，已成為TikTok和Instagram上的新一代網紅食品。這股由社群媒體點燃的「抹茶熱」正以驚人的速度推動市場增長。然而，這股爆炸性的需求正對傳統供應鏈造成空前壓力，導致日本抹茶原產地出現嚴重短缺、價格飆升，甚至催生了線上的「黃牛」市場。

傳統上，抹茶主要產自日本，但當地的抹茶農民正努力應對多重挑戰，難以滿足全球對抹茶的需求。

氣候變遷衝擊：氣候極端化使產量下滑

抹茶的原料Tencha（碾茶）是高度依賴遮光種植的茶葉，極易受到氣候變遷的影響。日本創紀錄的熱浪和乾旱導致2025年的收成不如預期，無法滿足消費者的巨大需求。國際茶葉委員會（ITC）引用數據顯示，2024年至2025年間，日本京都的Tencha貿易價格已飆升265%。這種短期內的價格暴漲，反映出供應鏈的脆弱與極端氣候的影響。

高複雜度生產工藝：儀式級抹茶難以擴產

美國茶葉協會主席Peter Goggi指出，抹茶僅佔日本茶葉總產量的約7%。抹茶的生產和加工過程極為精確，需要特定的設備和工藝，尤其是最高品質的儀式級抹茶，需要手工採摘最嫩的茶葉，難以在短時間內大幅增產。他也提醒，抹茶市場的結構使得高品質產品幾乎無法在短期內規模化生產，這讓供應缺口更加明顯。

國際貿易因素：關稅與運輸延遲推高價格

美國總統川普對日本茶葉徵收的15%關稅，也進一步推高了美國市場的抹茶價格。許多咖啡店業者面臨抹茶產品的等待期從一到兩個月延長至長達6個月，進一步加劇供應壓力。

「抹茶黃牛」現象浮現：品牌限購、品質受挑戰

供應短缺已帶來一個意想不到的問題——「抹茶黃牛」（scalpers）現象。受高利潤誘惑，未經授權的轉售商開始大量購入抹茶，然後以更高的價格轉售，或在市場上充斥著品質較低、未經檢測的「低價產品」。

擁有300年歷史的京都知名抹茶生產商Marukyu Koyamaen，已在2025年夏天發布了一份不斷增加的未經授權經銷商名單，其中許多是透過社群媒體進行銷售。專門銷售日本茶葉的美國Tezumi創始人David Lavecchia形容這種現象「有點超現實」，並表示許多抹茶供應商已開始實施限購措施，以防止惡性轉售。

全球產業應對：多國搶進、低等級抹茶填補缺口

為了應對這股前所未有的需求，全球茶葉生產國正在加速轉型。雖然日本農民正從生產其他茶葉轉向抹茶，但中國、肯亞與印度等國也正快速擴大低等級抹茶生產，用於拿鐵、甜點與飲品市場，以減輕對高品質抹茶供應的壓力。這種分層供應模式，讓日本能專注於高端市場，而其他產區則滿足大眾化需求。

這場由社群媒體推動的抹茶熱潮，正迫使全球茶葉產業加速轉型。如何在不犧牲品質與傳統工藝的前提下，實現永續擴產與市場平衡，將是下一階段的關鍵挑戰。

