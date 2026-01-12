氣候適宜 學甲蜀葵長勢佳 梅花綻放 梅嶺賞梅專車17日上路

去年十月底種植的蜀葵花，因氣溫高加上少雨，生長情形不錯。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕學甲報導

即將邁入第十三年的學甲蜀葵花季，主辦的學甲區公所正加緊腳步栽種，去年十月至今因氣溫炎熱加上少雨，蜀葵生長情形不錯，今年將搭配雞冠花、鼠尾草、青葙、紅藜、萬壽菊、油菜花等多樣草花，讓遊客感受花海美景。

學甲區長張明寶指出，學甲蜀葵花田位在光華里，每年吸引十萬人賞花，每年十月底是栽種的時間，其中光華里長邱益已是蜀葵花專家，從育種、培育、栽種都很在行，帶領學甲公所員工、雇工及易服勞役人員，將一株株蜀葵苗種入田區，後續還要澆水、除草和施肥，細心照顧。

連續幾波冷氣團發威，楠西梅嶺的梅花已綻放。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕楠西報導

連續幾波冷氣團發威，楠西區梅嶺的梅花陸續綻放，因應賞梅、採果及泡溫泉的人潮，交通局推出賞梅專車，一月十七、十八、二十四、二十五日，接駁時間自上午九時至下午四時，遊客可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」免費搭乘接駁車上山。

觀旅局長林國華表示，包括福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等為熱門賞梅景點，也能品嘗梅子雞湯、薑黃雞等在地風味料理。而被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在一、二月推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動已開放報名，歡迎民眾至龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁查詢與預約。