氣候風險不再是咖啡殺手！墨西哥啟動全球首個細胞培養咖啡計畫

在墨西哥南部的Chiapas州（恰帕斯州），以色列生技公司Pluri旗下的子公司Coffeesai與當地公立機構恰帕斯咖啡研究院（Instituto del Café de Chiapas, INCAFECH）展開戰略性合作，目的是推動細胞培養咖啡（cell-based coffee）的研發與生產。Coffeesai將運用其生物技術平臺，在Chiapas建立咖啡細胞系，並部署3D生物反應器進行中試規模（pilot scale）的生物農業實驗（biofarming），以驗證製程可擴展性與穩健性。這被視為邁向商業化的重要一步。

三階段路線圖 從細胞建立到商業評估

依據合作協議，第一階段將建立與驗證咖啡細胞系；第二階段在Chiapas部署Coffeesai自有的3D生物反應器技術以進行中試規模栽培；最後階段將探索建造全規模工廠的可行性，並視情況與批准結果而定。這條技術路徑反映出雙方希望透過細胞栽培技術，減少傳統咖啡種植中因土地受限、氣候變遷與供應鏈波動所帶來的風險。

為何選擇Chiapas？以傳統優勢帶動新創發展

Chiapas是墨西哥最主要的咖啡產地之一，產量佔全國總量超過40％。Coffeesai與INCAFECH認為，在擁有深厚咖啡文化與農業基礎的地區導入生物創新，有助於保留地方產業傳統並創造新型就業機會。他們強調，這不僅是科技實驗，也具有經濟與社會層面的效益，可幫助農民在未來的永續生產體系中維持競爭力。

INCAFECH主任Jorge Baldemar Utrilla Robles表示，「Chiapas不只希望持續生產高品質咖啡，也要成為創新技術的先行者。」他期盼此合作能讓當地農民受益，並鞏固其在全球咖啡市場中的地位。

技術突破：以細胞取代種植 簡化設備、強化韌性

根據food ingredients first報導，Coffeesai使用的咖啡細胞系具備更高的韌性與穩定性，可在較低環境控制需求下進行培養，讓反應器設計更簡單、規模更大。此技術若成功量產，將可在不依賴農田、森林砍伐或農藥使用的情況下生產咖啡，有助於降低氣候風險並改善供應鏈穩定性。

Coffeesai執行長Ami Herman表示：「第一階段將立即展開，從細胞系建立與品質驗證著手，我們的目標是打造可擴展、具成本競爭力的生產流程。」

氣候韌性與永續願景：重構全球咖啡模式

在永續與氣候挑戰的背景下，這項計畫被視為重構全球咖啡產業的新途徑。細胞培養咖啡有潛力在無需農地與灌溉的條件下穩定生產，減少環境衝擊並維持品質一致性。

根據市場調查資料，全球咖啡市場預計到2030年將突破3,500億美元（約合新台幣11兆），年複合成長率約5.3%。Coffeesai認為，若能以可規模化且具成本競爭力的方式量產，細胞培養咖啡將有機會在未來市場中占有一席之地。

地方合作邁向全球示範

INCAFECH指出，這項合作代表「科學、農業與社會創新交會的新模式」，有望讓Chiapas成為拉丁美洲首個細胞培養咖啡試點地區。對Pluri及其子公司Coffeesai而言，這也是推動其生物農業策略向商業化落地的重要步驟。

若試點成功，Chiapas或將從傳統咖啡產區，轉變為全球永續咖啡創新的新典範。

