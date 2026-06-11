氣切不是放棄！呼吸治療師走進社區讓民眾學會說「我有選擇」
【記者 沁諠／台北 報導】很多人以為氣切是放棄，但對呼吸治療師朱修儁來說，它是一種事前理解的選擇。透過信義房屋「社區一家」計畫，朱修儁走進社區推廣醫療決策教育，2023年觸及逾9,000人次，讓民眾在面對緊急醫療時，不再只能匆忙點頭。
呼吸治療師的工作橫跨加護病房、急診與慢性照護場域，經常在病人呼吸衰竭的關鍵時刻出現。然而社會對「氣切」普遍抱持恐懼，甚至將其視為生命走向終點的象徵，朱修儁說，這也是他走入社區最想釐清的觀念。
2023年，朱修儁透過社區一家執行遊戲式決策課程，以角色扮演帶出真實情境，讓參與者面對「是否急救」、「治療後生活樣貌」等問題，依自身經驗延伸討論，並得到「社區一家」楷模獎《床邊到街角：呼吸器行動者與社區共築生活圈》，計畫觸及逾9,000人次，課後也有民眾私下反饋，上完課後終於敢開口問醫師能不能換個方案，與醫師的溝通也因此變得更順暢。
他說明，插管是將管路從口腔深入氣道，需長時間維持張口，刺激與不適相對較大；氣切則是在頸部建立氣道，長期使用反而能降低不適、提升照護品質。臨床上，部分病人在意識清楚且接受復健後，仍有機會恢復說話、進食，甚至重新走出病房。「很多人以為氣切是放棄，但其實它也是一種選擇，關鍵在於事前是否理解。」
現實醫療現場中，民眾常在沒有準備的情況下面對決策，因緊張或信任專業而直接接受建議，忽略不同選項之間的差異。為此，朱修儁在社區推廣《病人自主權利法》，鼓勵民眾在健康狀態下預先思考醫療決定。
雖然現行安寧意願書已保障末期病人的善終權，但病主法更進一步涵蓋了不可逆昏迷、極重度失智等多種複雜情境，保留了限時醫療決策的空間，讓民眾能更全面地預先規劃，透過諮商過程真正掌握自身的選擇權。
▲社區講座中，朱修儁與參與者們分享呼吸治療相關醫療知識。
2025年計畫進一步轉向影像紀錄，記錄呼吸器使用者從臥床復健到走入社區的過程，也呈現居家護理師與呼吸治療師如何在醫院以外提供協助。朱修儁表示，影像能讓民眾直接看見「帶著呼吸器生活」的樣貌，未來也可作為巡迴講座教材，延伸推廣效果。
然而當呼吸醫療走出醫院，現行制度仍存在落差。目前長照3.0主打復能服務，旨在透過專業介入提升生活品質，但全台實際全職投入社區照護的呼吸治療師不到30人，比例極低。朱修儁指出，在醫療制度上，目前將呼吸照護規範集中於醫療院所，當病人回到社區時，常面臨資源銜接的斷層，導致呼吸障礙引起的生活品質問題難以改善，「很多人沒有意識到呼吸會影響行動能力」，這也是他持續推動社區衛教的核心動力。
他坦言，這次計畫無法直接改變現有體制，但希望透過影片與工作坊，真實記錄民眾看見呼吸器病人走出家門時的反應，累積作為推動長照訪視法規鬆綁與無障礙環境優化的具體依據。
《床邊到街角》以醫療專業切入社區溝通，讓原本只發生在病床旁的對話，走進了街角與日常。面對生命中可能發生的艱難時刻，每個人都應該有機會在事前就知道自己有選擇。信義房屋表示，「社區一家」長期支持從在地需求出發的多元提案，無論是醫療、環境或社會創新，只要有人想讓社區更好，信義房屋都願意成為支持的力量，一起發揮長期影響力。 （照片記者沁諠翻攝）
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