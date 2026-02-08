氣到對裁判吐口水！PLG祭出重罰 認有不雅舉動

【李家穎／綜合報導】台灣職籃PLG昨天7日的富邦勇士對上洋基工程籃球隊比賽，富邦洋將古德溫在第四節比賽，時間剩餘11分02秒時，裁判判罰技術犯規（T）失去該場比賽資格，離場期間對執法裁判吐口水，被認為是不雅舉動，如今聯盟宣布開罰。

P. LEAGUE+職籃聯盟8日針對G24臺北富邦勇士對上洋基工程比賽，富邦洋將古德溫對執法裁判的不雅舉動。對於古德溫場上失控，不只對裁判吐口水外，退場還用力推開大門，引發在場球迷瘋狂議論，也讓造成賽後網路一陣討論。

如今聯盟依賽事章程第四章聯盟球員行為準則第 25.2 條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行」，處以罰款新台幣壹萬伍仟元整。

