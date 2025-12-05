即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，前民眾黨主席柯文哲談及此事時，似乎還對民調「讓6%」忿忿不平，直說不要再像上次「把戲很多」，更開嗆「讓%」一事實在太好笑。

柯文哲、黃國昌昨晚合體直播，有觀眾問及之後是否會與鄭麗文見面？明年縣市長如何跟國民黨合作？柯直言，鄭麗文對國民黨來講是個衝擊，不過凡事就是做做看，不能只看1天就評論1個人，讓她跑幾個月再說；至於要不要見面，他則稱「不用為了見面而見面，該見了就會見」，自己現在不是黨主席，要去也是黃國昌處理。

廣告 廣告

有關2026縣市長選舉藍白合，柯文哲話說得直白，當然規則清楚就好，但不要再像2024「每天把戲很多」，要不就全民調講好，幾個民調公司，重點是不要再讓分了，什麼讓3%、6％，「全民考統計數字，奇怪，我也是台大教授，我怎麼不知道還有讓6%誤差範圍內，哪本教科書寫的」。

快新聞／氣到現在！柯文哲怨上次藍白合「把戲多」 怒要2026別再讓：太好笑了

前民眾黨主席柯文哲。（圖／擷取自柯文哲YouTube）

柯文哲稱，到時候不要再讓%了，就全民調講好幾家民調公司，極端值是否拿掉或拿去平均，規則訂清楚就按照比賽規則，當然比賽規則也不是百分之百公平，但是清楚就好。

接著，柯文哲向黃國昌提議，到時候就跟鄭麗文說清楚，時間到就比民調，「我們一定不會耍詐，贏了就選，輸了就讓你選」，規則清楚就好，重點是不要再讓3%、6％，這實在太好笑了。

原文出處：快新聞／氣到現在！柯文哲怨藍白合「把戲多」 怒要2026別再讓分：太好笑

更多民視新聞報導

疑涉詐遭送中關押！彰化「鹹粥嬤」終盼得愛孫返台 備好烘爐幫去霉運

東北季風減弱？專家：北台仍偏涼、氣溫下探到「這」度

本土品牌崛起 廣大市場不香了 中國政治風險升高 日企加速撤出

