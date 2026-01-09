即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗，自上任以來支持率居高不下；自民黨有意再次解散國會、重新選舉，以爭取席次單獨過半；另一方面，氣勢低迷的在野黨陣營，尚未完成候選人協調，倘若現在就重新改選，恐遭遇「滅頂之災」。

氣勢如虹！《讀賣新聞》報導，對中強硬、對台友善的高市內閣，自去（2025）年10月上任以來，支持率維持在逾70%的高水準，即使遭到「台灣有事」中國抵制的亂流，但支持率不減反升；一名自民黨資深人士直言，這是誰看了都會想解散國會、提前改選的漂亮數字。

廣告 廣告

自民副幹事長萩生田光一9日表示，解散有助部分落選議員重返國會；「想到落選的同志們，希望越早解散越好」。在高市的高支持率背景下，自民黨已加速選舉準備，目前僅剩約20個選區尚未決定好人選，顯見自民黨早已「磨刀霍霍」。

現階段由自民黨、日本維新會組成的執政聯盟，掌握的眾院席次僅勉強過半（含加入自民派系的無黨籍議員）。黨內分析認為，如能在選舉「大獲全勝」，未來國會審議與政策協商，將降低依賴在野黨的程度，執政運作將更具主動性。

加入聯合政府的日本維新會，黨代表吉村洋文7日指出，若高市首相決定解散「維新隨時應戰」，但同時強調政策執行仍應優先；現階段維新會支持率仍停滯不前，黨內有意見認為，應在聯立協議中的政策落實後再行解散改選較為理想。

至於其他在野黨陣營，普遍對提前選舉抱持警戒。立憲民主黨黨魁野田佳彥4日表示國會「隨時可能解散」，並加速籌備參選人元，但各在野黨之間的選區協調進展有限。立憲內部人士坦言，若現在就重新選舉將「大敗」。

去年選舉獲得議席成長的國民民主黨則視為擴張機會。該黨去年12月與自民黨就所得稅「年收入壁（減稅額門檻）」改革達成共識，黨內認為已累積政策實績。黨代表玉木雄一郎表示，該黨將勇於參戰。

至於拒絕與自民黨聯盟的公明黨，則傾向在政黨比例票投入資源，並保留與自民黨在部分選區合作的可能。黨代表齊藤鐵夫9日於沖繩表示，不會破壞過去與自民黨長期累積的合作關係，對合作選舉仍保留彈性。

如果高市早苗真的決定解散國會，依照日本法律規定，須於40天內重新選舉；新一輪大選可能將於2月8日或2月15日正式登場。

原文出處：快新聞／氣勢如虹！高市早苗支持率破七成 有意解散國會提前改選

更多民視新聞報導

還在抵制！「台灣有事」中國卡旅遊、日本酒 台韓遊客逆勢衝高

不甩北京禁令！石平議員今訪台 印太智庫：證明台灣與中國互不隸屬

中國再對日祭出口管制"可能含稀土" 日本抗議要求撤回

