氣勢弱了？女力造勢千餘個座位沒坐滿 林岱樺：：坐8成滿已很感動

記者盧素梅／台北報導

民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今(30)日下午在鼓山區舉辦女力造勢活動，不過，她1日在岡山區舉辦首場造勢活動，湧進超過3萬人潮，氣勢驚人，但今天下午造勢現場安排千餘個座位卻還有剩。媒體會後詢問林岱樺是否氣勢弱了？林岱樺笑稱，「也有8成吧，還OK，這個是很正常的，我覺得很滿意、很感動」。

林岱樺下午在高雄鼓山區林皇宮舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，得意中華食品董事長陳秀卿等女性企業家、高雄市議員黃飛鳳、黃秋媖及李雨庭現身相挺。

林岱樺演說時，便指控部分媒體與政治操作者刻意散播不實內容，「他們拚不過民調，就找串聯媒體，拿起訴書裡根本不存在的曖昧簡訊，鋪天蓋地抹黑我。」她並控訴，「週刊發布的那一天，我的人生瞬間被剝光，所有的羞辱、惡意和謊言，在網路上蔓延開來。那一刻的林岱樺，就像是被剝光了衣服，赤裸裸地在大街上被審判，被無情地焚燒。」

林岱樺下午舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會。（圖／翻攝畫面）

林岱樺直指，「爆料不會停止，還會繼續，他們會打到我徹底死亡為止」林岱樺說，她會活下去、站起來，挺身為姊姊妹妹奮戰。她也曾哭過，讓淚水在洗澡的時候流下，用水把那些憤懣、不滿，一點一點沖淡。

她也透露，有兩度差點出家，但政治這個工作，她做了20幾年，打從心裡認為這是修行的一部分。她說，她將用一位女性的細膩、一位長女的愛心與堅韌，來照顧每一位高雄市民。

林岱樺強調，這場女力座談會，是她系列活動非常重要、別具意義的一場，她表示十分感謝姊妹伴的支持，她不斷強調，她以「長女持家」的心情，將提出未來高雄女性的「三大守護圈」，從司法人權、創業與就業支持，到安全城市建構三個面向，全方位照顧高雄女性，讓每一位姐妹在城市中都能被看見、被支持、被保障。

林岱樺會後受訪時，媒體詢問，今天現場座位沒坐滿，是否氣勢弱了？她笑稱，「也有8成吧，還OK，這個是很正常的，我覺得很滿意、很感動」。

林岱樺指出，這是個很好的動員，其實也不是動員，就是我們簡訊發出去，大家來報名，其實這樣很不容易，「我很滿意，很感動，有將近8，9百人的民眾，鄉親，婦女自主性地走出來，這種自主的力量，不是派系能夠決定，不是山頭能夠決定，是由高雄市民自主性地認同她，能夠以民為主，市民最大，市民做主，經濟做主這樣的主張，得到我們姐妹的認同，我非常的感謝。」

