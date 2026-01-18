氣味決定床位！貓咪「抗拒新床單」的真相：這會影響牠們的環境安全感！

火報記者 張舜傑／報導

剛換上乾淨的新床單，貓咪卻突然不上床，甚至刻意避開原本最愛的睡眠位置，這樣的轉變往往讓人困惑，其實關鍵並不在床單本身，而是氣味改變動搖了貓咪對環境的安全感。

氣味是貓咪建立安全感的核心線索

貓咪高度依賴嗅覺來認識與記憶環境，熟悉的氣味能讓牠迅速判斷這個空間是否屬於自己，床鋪通常混合了主人的氣味與貓咪自身留下的味道，是牠們重要的安全據點，一旦床單被更換，原有氣味被清除，貓咪會暫時失去熟悉感，自然降低停留與休息的意願。

貓咪高度依賴嗅覺判斷空間是否安全，新床單殘留的洗劑或陌生氣味，可能讓牠暫時選擇避開。圖:istockphoto

新床單的「乾淨」，對貓咪卻是陌生刺激

對人類來說，洗乾淨的床單代表舒適與清爽，但對貓咪而言，洗劑、柔軟精或全新的布料氣味，都是強烈而陌生的感官刺激，這些氣味可能讓貓咪無法快速辨識環境安全性，進而選擇遠離床鋪，以避免潛在風險。

睡眠地點改變，反映對環境的重新評估

當貓咪抗拒新床單時，往往會轉而尋找其他氣味熟悉的地方睡覺，例如衣櫃裡的衣物、沙發角落或紙箱內，這種行為代表牠正在重新評估環境中的安全區域，透過氣味確認哪裡能讓自己真正放鬆，只要熟悉感逐漸回來，貓咪通常會自然回到原本的床位。

如何幫助貓咪更快適應新床單

飼主可以在換床單後，放上貓咪常用的小毯子、舊衣物或牠熟悉的睡墊，讓熟悉氣味重新出現，避免使用氣味過重的清潔用品，也有助於降低刺激，給予貓咪時間與選擇權，不強迫牠回到床上，是協助牠重建安全感的關鍵。

當熟悉氣味逐漸回來，或飼主放上舊衣物、睡墊後，多數貓咪便會自然回到原本的床位。圖:istockphoto

貓咪抗拒新床單，並不是任性或不愛乾淨，而是氣味改變影響了牠對環境的安全判斷，理解氣味在貓咪生活中的重要性，尊重牠們重新適應的節奏，飼主就能在維持生活整潔的同時，也守住貓咪最在意的安全感與安心睡眠 !