氣喊「日本意欲何為」 中國外交部：高市早苗想發展中日關係就收回言論

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸，連日來動作頻頻，不過，高市早苗今（21）日強調，對於中日戰略互惠的整體方向，「立場沒有任何改變」。對此，中國外交部大嗆，真心想發展中日戰略互惠關係，就立即收回錯誤言論，國際社會應該關注日本到底意欲何為。

高市早苗日前表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。讓中國氣喊堅決反對，中國外交部、中國國防部及國台辦輪番開嗆，還要中國人避免去日本，更在黃海實彈射擊，還單方面通知日本，停止進口日本水產品，更有中國官媒報導，中日關係如果持續緊張，中國可能不會再租賃新的貓熊給日本。

不過，高市早苗今天受訪時強調，上個月底她與中國國家主席習近平會談時，雙方確認了「全面推進戰略互惠關係」及「構築建設性且穩定的日中關係」的大方向，而「這樣的基本立場完全沒有改變」。

對此，中國外交部發言人毛寧今在記者會中稱，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。

毛寧嗆，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所做的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

毛寧也聲稱，國際社會更應該關注的是日本到底意欲何為？日本是不是還能夠堅持走和平發展的道路？

此外，對於日本首次出口美方授權生產的愛國者飛彈給美國，毛寧大嗆，日本宣稱要建立無核武世界，卻大舉強化延伸威懾合作，甚至謀求修改不製造、不擁有、不運進核武器的「無核三原則」，為實現「核共享」安排打開方便之門，這些動向表明，日本正突破專守防衛，加緊「重新武裝」。

毛寧稱，人們不禁要問，日本究竟意欲何為？她嗆，如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。

