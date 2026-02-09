氣喘不只是喘 亞東醫院：嗜酸性白血球過高恐引全身發炎
（記者陳志仁／新北報導）許多人以為氣喘只是呼吸不順的小毛病，但實際上，背後可能隱藏更複雜的免疫發炎問題；45 歲的余先生是一名資深氣喘患者，長期規律使用吸入型藥物，症狀卻始終控制不佳，近幾個月來，他更常在半夜咳嗽到必須坐起來喘氣，嚴重影響睡眠與生活品質。
除了氣喘反覆發作，余先生也陸續出現手腳發麻、長期鼻塞，甚至皮膚不明原因出現紅疹等症狀；回診時，他將這些看似無關的不適一一向醫師說明，醫師隨即安排抽血檢查，結果發現其體內「嗜酸性白血球（EOS）」數值明顯偏高，才驚覺這些症狀並非巧合，而是免疫系統失衡的警訊。
亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，嗜酸性白血球是白血球的一種，原本負責對抗寄生蟲並調節發炎反應，正常情況下在血液中的比例不高；但若當它「過熱」或數量太多時，便可能隨血液侵襲肺部、心臟、腸胃等器官，使身體陷入免疫失衡的慢性發炎狀態。
鄭世隆主任提醒，許多民眾只注意抽血報告上的紅字，卻往往將嗜酸性白血球升高視為單純過敏，忽略其可能與氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至某些自體免疫疾病相關；若數值持續偏高，應進一步釐清真正病因，而非僅對症處理。
針對「藥照吸卻仍反覆發作」的氣喘患者，胸腔內科王恭仰醫師指出，部分患者屬於「嗜酸性嚴重氣喘」，其氣道長期處於高度發炎狀態，導致支氣管管壁增厚、分泌物增加，空氣流通嚴重受阻；這類患者在夜間或溫差變化時，喘咳症狀往往更加劇烈，呼吸彷彿「隔著細吸管在吸氣」。
王恭仰醫師說明，當氣道結構因長期發炎而產生不可逆變化，即使規律使用傳統氣喘藥物，控制效果仍可能有限；此時，嗜酸性白血球數值便成為關鍵指標，一般正常值多在 350 以下，若超過 500，往往與氣喘反覆惡化高度相關。透過定期追蹤數值，搭配精準治療，才能真正穩定病情。
此外，嗜酸性白血球過高的影響不僅止於呼吸道，還可能引發罕見但嚴重的併發症—EGPA（嗜酸性肉芽腫性多血管炎）；胸腔內科王秉槐醫師指出，當嗜酸性白血球失控並攻擊微小血管時，恐造成器官供血不足，進而影響心臟、腎臟與周邊神經功能。
王秉槐醫師提醒，若氣喘患者同時出現長期鼻竇炎、手腳麻木如觸電感，或皮膚出現不明紅疹，極可能是血管受損的警訊，應儘速就醫評估；早期介入治療，是降低器官受損風險的關鍵，定期追蹤血液中的 EOS（嗜酸性白血球）數值，不僅是為了控制氣喘，更是預防全身性併發症的關鍵。
亞東醫院副院長彭渝森呼籲，若民眾長期氣喘控制不佳，並伴隨慢性鼻竇炎、皮膚癢疹或不明原因的器官發炎，建議主動諮詢醫師並進行抽血檢測；透過精準醫療與生物製劑治療，不僅可有效調控嗜酸性白血球數值，也有助於穩定病況、降低器官損傷風險，重拾順暢呼吸與健康生活。
