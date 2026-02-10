氣喘反覆發作治不好？醫：當心「嗜酸性白血球」過高釀嚴重氣喘！

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】不少人一提到氣喘，直覺會認為只要規律使用吸入劑、避開過敏原，病情就能穩定控制。但在臨床上，確實存在一群患者，即使長期用藥、劑量已經拉到很高，症狀卻仍反覆發作，甚至頻繁跑急診、住院。這類病人，醫師會進一步評估是否屬於「嚴重氣喘」。亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，所謂的嚴重氣喘，並不是指某一次發作特別嚴重，而是整體治療過程中，病情始終難以控制，這背後往往與體內持續存在的發炎反應有關，其中「嗜酸性白血球過高」正是臨床上不可忽視的重要線索之一。

嚴重氣喘不是一開始就發生 而是治療後仍「控制不好」

鄭世隆醫師強調，嚴重氣喘是一個經過完整治療評估後才會下的診斷，而不是病人一出現症狀就直接被歸類為嚴重型，而這類患者往往伴隨較高的醫療負擔，不僅日常生活受影響，急性發作時也更容易需要急診或住院治療1,2。整體而言，嚴重氣喘約佔所有氣喘患者的 5% 到 10%3，比例雖不高，卻是臨床照護上最困難的一群。

一般氣喘發作，常與塵蟎、花粉、寵物毛屑等外在過敏原有關；但在嚴重氣喘患者身上，背後的發炎機轉往往更加複雜。鄭世隆醫師說明，有一部分患者並不是典型過敏，而是體內的免疫系統出現異常反應，其中最重要的關鍵之一，就是「嗜酸性白血球」。嗜酸性白血球平時負責對抗感染、調解免疫反應，但當出現異常，在體內過度活化與增生，會釋放具毒性的顆粒蛋白4，隨著血液循環大量進入肺部，引發持續性的呼吸道發炎，使氣管長期處在高度敏感狀態，也就更容易反覆發作5。

嚴重氣喘其實有分型 嗜酸性白血球是重要線索

鄭世隆醫師進一步說明，嚴重氣喘依發炎路徑與臨床表現，可區分四種不同型態3,9：

第一類為以過敏原表現為主的嚴重氣喘，患者多能檢測出明確的典型過敏原，過敏指數偏高，族群相對年輕

第二類為嗜酸性白血球型嚴重氣喘，這類患者多半測不到典型過敏原，年齡相對較大，常合併鼻息肉或鼻竇炎，屬於整體嚴重度較高的一型

第三類則是非過敏、非嗜酸性白血球型嚴重氣喘，常與反覆感染或病毒感染相關，使氣道長期處於高度敏感狀態

第四類則是氣道結構已出現改變的嚴重氣喘，此時不一定仍有明顯過敏或發炎指標，而是因氣管結構性改變，導致症狀持續且治療難度提高

其中最常見、治療策略也較明確的，是「過敏型」與「嗜酸性白血球型」。不同的分型也解釋了為什麼有些氣喘患者，即使避開過敏原、規律用藥，病情仍不穩定；若沒有先釐清型別，治療效果自然有限。嗜酸性白血球型嚴重氣喘，最大的特色之一，就是可以透過抽血檢測發現端倪。鄭世隆醫師表示，一般健康成人的嗜酸性白血球數值多半偏低（< 100cells/uL），若明顯升高，則需要提高警覺，「當抽血結果為300 cells/uL以上，就要高度懷疑是此型別。」

若嗜酸性白血球的發炎反應進一步加劇，影響範圍甚至可能超出呼吸道。鄭世隆醫師指出，假設嗜酸性白血球變化更厲害的時候，甚至可能影響到全身，產生血管發炎、神經病變、皮膚病變等。在極端情況下，可能演變為嗜酸性肉芽腫性多血管炎（EGPA），屬於罕見且嚴重的免疫疾病，因此早期辨識、妥善治療相當重要6。

▲策展期間舉辦衛教講座，向民眾說明嚴重氣喘與嗜酸性白血球的關聯，若有相關症狀應就醫檢查。

生物製劑治療 為嚴重氣喘帶來新選擇

針對嗜酸性白血球型嚴重氣喘，整體治療目標，仍是希望能降低氣喘發作的頻率、減少口服類固醇的使用，並改善患者的生活品質與肺功能7,8。近年臨床已有生物製劑可透過調節關鍵發炎路徑達到精準治療。鄭世隆醫師以簡單比喻說明，「嗜酸性白血球的活化與增生，往往是受到體內特定發炎介質的驅動。現有的生物製劑治療，便是精準鎖定並阻斷這些關鍵的發炎傳導訊號，從源頭抑制過度的發炎反應，進而讓氣喘嚴重度下降，幫助病情穩定。」目前生物製劑治療已納入健保，但需符合條件並通過事前審查，由醫師評估是否適合使用。

最後，鄭世隆醫師也提醒，許多氣喘患者，初期常誤以為只是感冒，但事實上「感冒不會咳很久，一旦咳很久就不是感冒。」醫師進一步提醒，若咳嗽超過三週仍未改善，甚至伴隨胸悶、喘或喘鳴聲，就應盡早至胸腔科檢查，釐清是否為氣喘，並進一步確認型別，才能對症治療、避免病情反覆惡化。

