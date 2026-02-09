氣喘噴藥沒效還手腳發麻 小心！嗜酸性白血球作怪大危機 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

氣喘不只是呼吸不順的小毛病，背後恐隱藏更複雜的發炎問題。45歲的余先生就是資深氣喘患者，長期規律使用吸入型藥物，症狀卻始終控制不佳，近幾個月更常在半夜咳到無法入睡，更陸續出現手腳發麻、長期鼻塞，甚至皮膚莫名出現紅疹等看似無關的不適症狀，醫師一聽，隨即安排抽血檢查，竟發現其體內「嗜酸性白血球數值」明顯偏高，原來所有症狀並非巧合，而是體內免疫系統失衡的警訊。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，嗜酸性白血球（簡稱EOS）是白血球的一種，原本在免疫系統中負責對抗寄生蟲並調節發炎反應。正常情況下在血液中的比例不高，但若當它「過熱」或數量太多時，會隨著血液侵襲肺部、心臟及腸胃，導致體內陷入免疫失衡的慢性發炎。

廣告 廣告

鄭世隆提醒，許多民眾只注意抽血報告上的紅字，僅視為一般過敏，不知道嗜酸性白血球過高，可能與氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至某些自體免疫疾病有關，如果數值持續升高，應進一步找出真正原因，而非僅視為單純過敏。

臨床上還有不少像余先生這樣藥照吸卻仍反覆發作的患者，常誤以為是藥量不足，其實關鍵在於氣喘類型不同。

亞東醫院胸腔內科醫師王恭仰說，部分患者屬於嗜酸性嚴重氣喘，其氣道因長期處於高強度發炎狀態，導致支氣管管壁增厚、分泌物大幅增加，空氣流量嚴重受阻，因此在夜間或溫差變化時，喘咳症狀會加倍劇烈。

這類患者的支氣管猶如被厚實的牆壁包圍，內部塞滿黏稠分泌物，王恭仰形容，呼吸時彷彿「隔著細吸管在吸氣」。一旦氣道結構已因長期發炎而變形，即使規律用藥，傳統療法也難以完全控制。嗜酸性白血球數值便是關鍵指標，一般正常值多在350以下，若超過500，往往與氣喘反覆惡化高度相關，透過定期追蹤數值，配合精準治療，才能真正穩定病況。

亞東醫院胸腔內科醫師王秉槐警告，嗜酸性白血球數值過高，影響的恐不只是呼吸道，更可能引發罕見且嚴重的併發症嗜酸性肉芽腫性多血管炎（EGPA），當這些白血球失控並開始攻擊微細血管，就可能造成器官供血不足，進而影響心臟、腎臟、神經等重要功能。

近期天氣冷熱變化大，門診氣喘患者明顯增加，醫師強調，若在氣喘發作之餘，同時出現長期鼻竇炎、手腳如觸電般麻木，或皮膚冒出不明紅疹，這極可能是血管受損的徵兆，務必立即就醫。

照片來源：亞東醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

北投湯屋情侶離奇亡 天冷泡湯=壓力測試！醫曝下水前必做第一步

過年前瘋減重 打「瘦瘦針」卻月經異常？醫指三情況不容輕忽

【文章轉載請註明出處】