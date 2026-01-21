氣喘急發黃金救援奏效 彰化EMT-P到院前治療成功救命





回顧過往，歌后鄧麗君、影星林翠皆因氣喘急性發作驟逝，令人惋惜，也提醒社會大眾，氣喘一旦急性惡化，若未能在黃金時間內獲得適切處置，恐迅速演變為呼吸衰竭，生死往往只在一線之間。

近日彰化地區即發生一起驚險的氣喘急救案例，一名患者突發嚴重呼吸困難，家屬緊急撥打119求助。救護人員到場評估後，發現患者出現明顯支氣管痙攣與呼吸窘迫，情況危急。隨車出勤的和美消防分隊高級救護技術員（EMT-P）林建宏，亦為彰基醫學中心培訓之專業人員，經判斷為嚴重氣喘急性發作後，立即依彰化縣消防局預立醫療流程，在救護車上施以複方支氣管擴張劑（Combivent）霧化吸入治療，並同步緊急後送至彰基醫學中心。

EMT-P林建宏表示，第一線救護分秒必爭，高級救護技術員訓練，讓救護人員迅速判斷病況、即時給藥處置，對搶救生命幫助極大。

透過預立醫療醫囑，高級救護技術員可在救護車即時給藥，等同將急診關鍵處置移至第一線，落實「時間就是生命」的急救精神。

在藥物即時且精準介入下，患者於送醫途中支氣管痙攣明顯緩解，呼吸困難迅速改善，血氧濃度回升，成功降低後續需氣管插管的風險，充分展現高級救護技術員在呼吸急症到院前處置中的關鍵價值。

相較過去到院前僅能給予氧氣並盡速送醫，透過預立醫療醫囑制度，高級救護技術員得以在第一時間於救護車內啟動藥物治療，等同將急診室的關鍵處置提前至第一線，真正落實「時間就是生命」的急救精神。

為提升第一線救護量能，彰基醫學中心持續投入資源培育高階救護人力，並於2025年承辦彰化縣高級救護技術員訓練課程，除政府補助外，院方亦自籌逾500萬元經費。高級救護技術員須完成至少1,296小時的密集訓練，經衛福部嚴格甄試合格後，成為消防體系重要生力軍，目前彰化縣EMT-P人數已提升至82人，大幅強化縣內緊急醫療防護網。

彰基醫學中心急診醫學部部長邱俊杰醫師提醒，氣喘或慢性呼吸道疾病患者在天氣轉冷時應留意症狀變化，若出現呼吸困難加劇或藥物無法改善情形，應立即撥打119，爭取最佳治療時機。

彰基持續投入資源強化第一線救護量能，於2025年承辦彰化縣「高級救護技術員（EMT-P）」訓練課程，協助培育高階救護人力。

