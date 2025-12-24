氣喘救命藥因健保價低退出？食藥署澄清是全面停產
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）有醫師質疑健保藥價過低，氣喘與肺阻塞隨身急救藥物要退出台灣。食藥署今天澄清，藥廠在112年便表示將配合總公司政策全面停產；藥廠強調是全球停產，並非針對台灣。
「這次要出人命了！氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物要退出台灣！」胸腔內科醫師蘇一峰今天1小時內兩度在臉書（Facebook）指稱德國進口的「Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘要退出台灣了」，因「台灣藥價開太低賤」。
衛生福利部食品藥物管理署下午透過文字稿澄清，前述藥品許可證持有者均為台灣百靈佳殷格翰股份有限公司，因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，早在112年已函文食藥署，將全面停止生產該等藥品。
食藥署表示，經臨床端評估，國內尚有至少3張成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司聲明稿指出，總公司決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品，避免其推進劑的氣體排放，導致碳足跡增加。
根據聲明，受影響的產品包括「備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol（衛署藥輸字第023473號）」、「備勞喘 100 微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol（衛署藥輸字第 023074 號）」。
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司表示，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。
此外，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，上述產品預計最後一批輸台到貨日為115年9月，將按照台灣法規規定時程通報進度。（編輯：李亨山）1141224
