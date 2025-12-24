氣喘救命藥退出台灣？醫師指藥價低 藥廠曝真相

胸腔內科醫師蘇一峰今天（24）在臉書發文示警，兩款氣喘急救藥物因為健保藥價太便宜，明年將退出台灣，不過藥廠澄清，為配合環境永續於全球逐步停產，和台灣市場狀況無關。（示意圖／王家瑜攝）

胸腔內科醫師蘇一峰今天（24）在臉書發文示警，兩款氣喘急救藥物因為健保藥價太便宜，明年將退出台灣。不過台灣百靈佳殷格翰發出聲明澄清，該藥品為配合環境永續於全球逐步停產，和台灣市場狀況無關。

蘇一峰今天在臉書發文指出，Berodual備喘全和Berotec備勞喘是氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物，來自德國原廠，一瓶吸200次只要130元，「藥價太便宜，要退出台灣了！」更嘲諷地說，全都要感謝台灣的「任性」醫療。

食藥署回應，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署表示，因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品。

台灣百靈佳殷格翰也發出聲明稿指出，基於全球包括美國、加拿大、歐盟等法規指引，及符合台灣永續發展目標，總公司決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI）類產品，避免其推進劑的氣體排放導致碳足跡增加。

百靈佳殷格翰指出，受影響的產品包括：備喘全定量噴霧液（衛署藥輸字第 023473號）、備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第 023074 號），已提前於法規規定公告時程通報，預計最後一批輸台到貨日為115年9月。

食藥署補充說明，國內尚有3張以上其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

