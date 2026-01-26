氣喘童高燒40度伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛 確診A流併發肺炎

新竹臺大分院近日收治一名十歲具氣喘病史的女童，班級內陸續出現流行性感冒的病例，女童突然高燒至40°C，伴隨咳嗽、頭痛及全身痠痛。家屬帶她至診所就醫，快篩確診為A型流感，但隨後出現呼吸急促、喘鳴明顯，精神與食慾快速下降，於是緊急轉送新竹臺大分院新竹醫院急診，到院時因呼吸費力，需立即協助使用氧氣，現場情況讓家屬相當緊張。

新竹臺大分院小兒部戴睿宏醫師二十六日表示，急診胸部X光顯示女童已有肺炎跡象。醫療團隊立即給予支氣管擴張劑、抽血檢查，並啟動抗病毒藥物治療與血氧監測，同步安排住院觀察，在專業的醫療照護下，女童病情逐漸穩定，住院五日康復出院。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，台灣流感於秋冬盛行，流行高峰多集中在十一月至隔年三、四月。戴睿宏醫師說明，流感常見突發高燒、頭痛、肌肉痠痛及咳嗽等症狀。幼兒、長者、孕婦、免疫力低下族群，以及氣喘、慢性病病人若感染，更可能併發肺炎、心肌炎等重症，呼籲民眾務必提高警覺。

戴睿宏提醒，流感疫苗仍是目前最有效的保護方式，新型的鼻噴劑流感疫苗提供無針、快速、可誘發黏膜免疫的選擇，適用於二至十八歲的健康兒童與青少年。不過，由於鼻噴劑屬活性減毒疫苗，二至五歲有氣喘病史、使用水楊酸類藥物、疑似免疫不全或對蛋白質嚴重過敏者，需由醫師評估是否適合施打。