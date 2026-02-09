氣喘長期噴藥卻控制不佳？ 醫：嗜酸性白血球偏高作怪





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】很多人以為氣喘只是呼吸不順的小毛病，但實際上，背後可能隱藏著更複雜的發炎問題。45歲的余先生是一名資深氣喘患者，長期規律使用吸入型藥物，症狀卻始終控制不佳。近幾個月更常在半夜咳到必須坐起來喘氣，嚴重影響睡眠與生活品質。



嗜酸性白血球是什麼？ 它是「過熱」的防禦戰士



除了氣喘反覆發作，余先生也陸續出現手腳發麻、長期鼻塞，甚至皮膚莫名出現紅疹等症狀。回診時，他將這些看似無關的不適一一向醫師說明，醫師隨即安排抽血檢查發現，其體內「嗜酸性白血球數值」明顯偏高，這才發現原來所有的症狀並非巧合，而是體內免疫系統失衡的警訊。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，嗜酸性白血球（簡稱EOS）是白血球的一種，原本在免疫系統中負責對抗寄生蟲並調節發炎反應。正常情況下在血液中的比例不高，但若當它「過熱」或數量太多時，會隨著血液侵襲肺部、心臟及腸胃，導致體內陷入免疫失衡的「慢性發炎」。



許多民眾只注意抽血報告上的紅字，並視為一般過敏，不知道嗜酸性白血球過高，可能與氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至某些自體免疫疾病有關。鄭世隆主任提醒，若數值持續升高，應進一步找出真正原因，而非僅視為單純過敏。



呼吸彷彿「隔著細吸管吸氣」 氣管恐已腫到變形



不少像余先生這樣「藥照吸卻仍反覆發作」的患者，常誤以為是藥量不足，其實關鍵在於氣喘類型不同。亞東醫院胸腔內科王恭仰醫師解釋，部分患者屬於「嗜酸性嚴重氣喘」，其氣道因長期處於高強度發炎狀態，導致支氣管管壁增厚、分泌物大幅增加，空氣流量嚴重受阻，因此在夜間或溫差變化時，喘咳症狀會加倍劇烈。



這類患者的支氣管猶如被厚實的牆壁包圍，內部塞滿黏稠分泌物，呼吸時彷彿「隔著細吸管在吸氣」。王恭仰醫師補充，若氣道結構已因長期發炎而變形，即使規律用藥，傳統療法也難以完全控制。此時，「嗜酸性白血球」數值便是關鍵指標，一般正常值多在350以下，若超過500，往往與氣喘反覆惡化高度相關。透過定期追蹤數值，配合精準治療，才能真正穩定病況。



手麻、鼻塞別輕忽！ 小心罕見血管炎EGPA併發症



嗜酸性白血球數值過高，影響的恐不只是呼吸道，更可能引發罕見且嚴重的併發症：EGPA（嗜酸性肉芽腫性多血管炎）。亞東醫院胸腔內科王秉槐醫師說明，當這些白血球失控並開始攻擊微細血管，就可能造成器官供血不足，進而影響心臟、腎臟、神經等重要功能。



若患者在氣喘發作之餘，同時出現長期鼻竇炎、手腳如觸電般麻木，或皮膚冒出不明紅疹，這極可能是血管受損的徵兆，務必立即就醫。王秉槐醫師強調，早期介入治療是降低器官受損風險的關鍵，定期追蹤血液中的EOS（嗜酸性白血球）數值，不僅是為了控制氣喘，更是預防全身性併發症的關鍵。



天氣變化大是氣喘好發期 出現異狀儘早抽血檢查



近期天氣冷熱變化大，門診氣喘患者明顯增加。亞東醫院彭渝森副院長呼籲，天氣變化大是氣喘好發期，若民眾有長期氣喘控制不佳、伴隨慢性鼻竇炎、皮膚癢疹或不明原因器官發炎，建議主動諮詢醫師並進行抽血檢測。透過精準醫療與針對性的生物製劑治療，不僅能有效調控嗜酸性白血球數值，更能穩定病況、降低器官損傷風險，重拾順暢呼吸與健康生活。



